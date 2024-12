'Rotte appel' ontbreekt al vier duels bij Man United: Rúben Amorim komt met heel vaag antwoord

lijkt het voorlopig te hebben verbruid bij Ruben Amorim. De aanvaller was onlangs nog in twee opeenvolgende competitiewedstrijden trefzeker voor Manchester United, maar ontbrak afgelopen donderdag op bezoek bij Wolverhampton Wanderers voor het vierde duel op rij in de wedstrijdselectie. Amorim werd na afloop van de 2-0 nederlaag bij Wolverhampton Wanderers gevraagd naar de afwezigheid van Rashford, maar kwam met een erg vaag antwoord.

Rashford houdt de gemoederen flink bezig in de laatste weken van dit kalenderjaar. De 60-voudig international kon onder leiding van Erik ten Hag rekenen op een basisplaats en verscheen ook na het vertrek van de Nederlander en de aanstelling van Amorim regelmatig aan de aftrap, maar komt inmiddels al even niet meer in diens plannen voor. Rashford moest het in de wedstrijden tegen Arsenal en Nottingham Forest doen met invalbeurten. Op bezoek bij Viktoria Pilsen in de Europa League op 12 december had hij weliswaar een basisplaats, maar nadien kwam hij niet meer in actie.

Rashford ontbrak in de selectie voor de uitwedstrijd tegen Manchester City en was ook in de kwartfinale tegen Tottenham Hotspur niet van de partij, evenals in de competitiewedstrijden tegen Bournemouth en Wolverhampton Wanderers. Dat kan niet volledig los worden gezien van het feit dat Rashford zich recentelijk openlijk uitsprak over een vertrek bij Manchester United. De aanvaller heeft weliswaar nog een contract tot de zomer van 2028, maar hij vertelde onlangs in een interview met voetbaljournalist Henry Winter dat hij ‘klaar’ is voor een ‘nieuwe’ uitdaging. “Als ik vertrek, zal het zonder ‘hard feelings’ zijn. Je zult geen negatieve opmerkingen van mij horen over Manchester United”, zo stelde hij.

Maar inmiddels lijken er toch wat problemen te zijn ontstaan tussen Manchester United en Rashford. Amorim werd na afloop van het duel met Wolverhampton Wanderers gevraagd naar het passeren van Rashford, maar liet een verklaring in het midden. “Het is altijd dezelfde reden dat het zo zal zijn. We moeten dezelfde professionals zijn, dezelfde jongens, winnend of verliezend. Als ik verlies, moet ik sterker zijn. Ik zal met mijn idee doorgaan tot het einde”, zo wordt de Portugees geciteerd door GOAL. Toen hij vervolgens werd gevraagd of Rashford ‘niets anders’ had laten zien sinds hij buiten de wedstrijdselectie wordt gehouden, reageerde Amorim opnieuw erg vaag. “Als hij er niet is, kun je zelf wel invullen waarom.”

Rashford een ‘rotte appel’ in selectie Man United

Rashford lijkt dus voorlopig niet in de plannen van Amorim voor te komen. De Engelsman kwam dit seizoen vooralsnog 24 keer in actie in alle competities, goed voor zeven doelpunten en drie assists. Rashford werd onlangs in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad nog ‘één van de rotte appels’ in de selectie van Manchester United genoemd. “Mourinho heeft nooit namen genoemd, maar hij heeft wel gezegd dat er nog één of twee zaten die hem het werk onmogelijk maakten. Anthony Martial was er eentje van, die is inmiddels weg. Maar het feit dat Mourinho zei dat er nog eentje zit, dat kan er maar één zijn en dat is Rashford”, vertelde Geert Langendorff, correspondent voor de krant in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, daarover. Ten Hag leek Rashford aan de praat te krijgen, maar de aanvaller viel vorig seizoen al ver terug. Hij behoorde dan ook niet tot de Engelse selectie voor het EK in Duitsland.

