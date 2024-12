‘Manchester United zet Oranje-international bovenaan transferlijstje’

Manchester United wil zich komende transferperiode gaan versterken met , zo meldt The Daily Mail. staat onder enorme druk op Old Trafford na enkele zwakke optredens, waardoor de club zich wil richten op een nieuwe doelman.

Onana maakte in de zomer van 2023 voor een bedrag van ruim vijftig miljoen euro de overstap van Internazionale naar Manchester United. Daar werd de sluitpost herenigd met Erik ten Hag, met wie hij bij Ajax had samengewerkt. Sinds het ontslag van Ten Hag in oktober en de komst van Rúben Amorim is Onana zeer ongelukkig in Manchester. Daarvoor was hij ook al niet geheel tevreden, maar dat is sinds de komst van Amorim alleen maar toegenomen bij de Kameroener.

Om die reden heeft de clubleiding van Manchester United besloten op zoek te gaan naar een vervanger voor Onana, waarbij is uitgekomen bij Verbruggen. De Nederlander maakte in de zomer van 2023 de overstap van Anderlecht naar Brighton & Hove Albion, waar hij afgelopen seizoen stuivertje wisselde met Jason Steele. Dit seizoen is Verbruggen eerste keuze onder de lat, terwijl hij afgelopen zomer ook basisspeler was op het Europees kampioenschap.

Transfer laat mogelijk op zich wachten

Manchester United hoopt Verbruggen zo snel mogelijk aan de selectie toe te kunnen voegen. De verwachting is dat Brighton een bedrag van zo’n veertig miljoen euro voor de doelman verlangt. Toch lijkt de kans groot dat Amorim geduld zal moeten hebben tot de zomer, aangezien de club uit Zuid-Engeland het seizoen het liefst met de Nederlander afmaakt. Mocht een transfer van Verbruggen er helemaal niet van komen, heeft Manchester United ook Senne Lammens van Royal Antwerp op het lijstje staan.

