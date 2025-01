Kees Kwakman schrikt van royaal bod op Ajax-speler: ‘Dat is veel geld’

Kees Kwakman begrijpt goed waarom Ajax akkoord is met CD Léganes over een huurdeal met . De Amsterdammers zijn rond over een huursom van liefst één miljoen euro, al twijfelt de linksback zelf over een vertrek. “Dat is veel geld”, stelt de oud-voetballer uit Volendam bij Voetbalpraat.

LEES OOK: Ajax wil naast Wijndal en Tahirovic nóg twee spelers van de hand doen

Artikel gaat verder onder video

Wijndal mocht afgelopen zomer al vertrekken uit Amsterdam en staat deze winter opnieuw in de etalage. De linksback, die in 2022 voor een bedrag van tien miljoen euro overkwam van AZ, kan zijn loopbaan voortzetten in de LaLiga, al lijkt dat nog geen uitgemaakte zaak. De verdediger ‘twijfelt of degradatievoetbal bij hem past’. Hij wacht mogelijk op een aanbod van ‘een betere club’, zo meldde Mike Verweij van De Telegraaf.

LEES OOK: Interview van Owen Wijndal wordt abrupt verstoord: 'Doe rustig!'

Wouter Bouwman gooit het nieuwtje op tafel bij Voetbalpraat en hoort vrijwel direct een reactie van Kwakman: “Dat is veel geld, toch? Een miljoentje! Lekker voor een huurdeel van een half jaar. Dat zou ik gelijk doen. Ik snap wel dat Ajax akkoord is”, zegt de analist vol overtuiging.

© Imago

Het lijkt er dus echter niet op dat Wijndal aan de slag gaat bij de nummer vijftien van Spanje. “Je speelt daar natuurlijk wel een ander type voetbal, maar goed, het is wel lekker weer daar”, aldus Bram van Polen. “Je weet de vooruitzichten niet bij die club. Haller ging er ook heen ‘om te voetballen’, maar dat lukte niet echt. Je moet het altijd maar afwachten. Voor Wijndal zou het wel lekker zijn om weer eens een wedstrijdje of vijftien achter elkaar te gaan spelen”, besluit Kwakman.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kian Fitz-Jim goudeerlijk: 'Misschien gek om te zeggen, maar dat was wel mijn gedachtegang'

Kian Fitz-Jim behoort dit seizoen tot de verrassingen bij Ajax, terwijl hij nog maar een jaar geleden veelvuldig bankzitter was bij Excelsior.