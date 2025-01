Ajax maakt ruimte voor nieuwe rechtsback: 'Overbodige middenvelder op weg naar Championship'

Ajax staat op het punt om afscheid te nemen van , zo meldt De Telegraaf. De Noorse middenvelder zal volgens clubwatcher Mike Verweij van de ochtendkrant op huurbasis gaan verkassen naar Cardiff City. De Welshe club staat momenteel achttiende in de Championship, het tweede profniveau in Engeland. Met het tijdelijke vertrek van Manssverk hoopt Ajax ruimte te creëren voor de komst van een nieuwe rechtsback.

Mannsverk is bezig aan zijn tweede seizoen in de Johan Cruijff ArenA. De Noor, in de zomer van 2023 door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat voor zo'n zes miljoen euro weggeplukt bij Molde FK, is pas recent hersteld van een hardnekkige enkelblessure en weer aangesloten bij de selectie van trainer Francesco Farioli. Veel uitzicht op speeltijd heeft de 22-jarige middenvelder echter niet, waardoor een tijdelijk vertrek naar Cardiff uitkomst moet bieden. Volgens Verweij was ook 1.FC Nürnberg voor Manssverk in de markt, maar gaat de Championship-club dus met de middenvelder aan de haal.

Ajax nam eerder deze week al afscheid van rechtsback Devyne Rensch, die een half jaar voor het einde van zijn contract is weggekocht door het Italiaanse AS Roma. In zijn plaats werd Youri Regeer al teruggehaald van FC Twente, maar zowel de speler zelf als Farioli vindt Regeer meer een middenvelder. Ajax wil dan ook graag nog een 'echte' rechtsback als vervanger van Rensch aantrekken en werd gelinkt aan Tajon Buchanan (Internazionale), maar de Italianen zouden de Canadees om 'belastingredenen' enkel binnenslands willen verhuren.

Het tijdelijke vertrek van Mannsverk moet meer ruimte maken om een andere rechtervleugelverdediger aan de selectie van Farioli toe te voegen. Daarnaast hoopt Ajax ook nog steeds een linksbuiten aan te trekken: sinds het zomerse vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs is Mika Godts de enige 'volwaardige' optie voor die positie. Verweij schrijft dat de Amsterdammers ook op zoek gaan naar een echte spits als Brian Brobbey - aan wie vanuit de Premier League wordt getrokken - deze winter een transfer gaat maken.

