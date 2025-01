Van der Vaart reageert op transfergeruchten Brobbey: ‘Geloof mij nou: honderd procent’

Rafael van der Vaart denkt dat Ajax mee moet werken aan een transfer van , zo vertelt hij in de uitzending van Studio Voetbal. De spits van de Amsterdammers is in beeld bij West Ham United en vertrekt mogelijk deze winter nog uit de Johan Cruijff ArenA. “Meteen laten gaan”, oordeelt Van der Vaart.

Brobbey was afgelopen week onderwerp van gesprek. De aanvaller is in beeld verschenen bij West Ham United en zou gesprekken hebben gevoerd met de Premier League-club. Ajax wil niet meewerken aan een tijdelijke huurdeal, maar sluit een permanente huurtransfer niet uit. “Ik geloof zo in deze gozer, maar op de een of andere manier komt het er gewoon niet uit”, begint Van der Vaart bij het programma van NOS.

“Waar dat aan ligt? Dat weet ik niet, want daar zit ik gewoon niet op. Maar als iemand dat bedrag (35 miljoen euro, red.) betaalt en hij kan naar West Ham, dan zou ik hem meteen laten gaan. Maar ik zeg je wel: als hij daar heen gaat, wordt het wel een sensatie. Geloof mij nou, honderd procent”, vervolgt de voormalig middenvelder van de Amsterdammers.

Waar Brobbey vorig seizoen tot 22 treffers kwam, staat de teller in het huidige seizoen slechts op drie. “Ik denk wel dat er bij deze jong iets geknakt is in zijn vertrouwen. Als je ziet wat voor een seizoen hij vorig jaar op de mat legde in een niet draaiend Ajax… Francesco Farioli is gekomen, is gaan wisselen…”, reageert Ibrahim Afellay.

“De ene keer is het Brobbey, dan is het Chuba Akpom en dan is het Wout Weghorst. Op een gegeven moment doet dat gewoon wat met een speler. Als jij iedere keer met een zak aardappelen aan de wedstrijd begint en weet dat je na zestig minuten gewisseld wordt, is dat niet lekker voetballen. Je gaat mij niet vertellen dat deze jongen het voetballen verleerd is”, vervolgt de oud-middenvelder van onder meer FC Barcelona en PSV.

