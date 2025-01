Arsenal - Manchester United op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zondag 12 januari 2025 staat de kraker tussen Arsenal en Manchester United op het programma in de FA Cup. Beide teams zullen strijden om een plek in de volgende ronde van dit prestigieuze toernooi. Waar en hoe laat is de wedstrijd te zien op tv?

Hoe laat begint Arsenal - Manchester United?

De wedstrijd tussen Arsenal en Manchester United begint om 16:00 uur in het Emirates Stadium. Het duel staat onder leiding van Andy Madley.

Op welke zender is Arsenal - Manchester United te zien?

De wedstrijd tussen Arsenal en Manchester United wordt live uitgezonden op Viaplay. Viaplay is een streamingdienst waarvoor een abonnement vereist is. Fans kunnen de wedstrijd volgen via de Viaplay-app op diverse apparaten. Het duel is ook te volgen via Viaplay TV, een open kanaal voor mensen met digitale tv. Controleer bij je provider op welk kanaal Viaplay TV te vinden is

Recente prestaties van Arsenal en Manchester United

Arsenal heeft de laatste vijf wedstrijden wisselende resultaten geboekt. Voor een teleurstellende 0-2 nederlaag tegen Newcastle, speelden ze gelijk tegen Brighton (1-1) en wonnen ze van Brentford (1-3), Ipswich (1-0) en Crystal Palace (1-5).

Manchester United verkeert in een mindere vorm. Ze speelden gelijk tegen Liverpool (2-2), maar verloren van Newcastle (0-2), Wolves (2-0), Bournemouth (0-3) en Tottenham (4-3).

Onderlinge historie

In de laatste vijf ontmoetingen tussen Arsenal en Manchester United heeft Arsenal de overhand. Ze wonnen vier van de vijf wedstrijden, waaronder de laatste ontmoeting op 4 december 2024 met 2-0.

