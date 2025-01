Devyne Rensch krijgt bij AS Roma mogelijk gezelschap van een oud-ploeggenoot bij Ajax

krijgt bij AS Roma mogelijk deze maand nog gezelschap van een speler met wie hij bij Ajax al in één kleedkamer zat. was zondagmiddag nog namens Udinese trefzeker tegen de nieuwe werkgever van Rensch, zeer waarschijnlijk zijn laatste doelpunt in dienst van de huidige nummer elf van de Serie A. AS Roma ziet in Lucca een geschikte stand-in van Artem Dovbyk en zou hem in eerste instantie op huurbasis willen overnemen, alvorens in de zomer een hoge transfersom te betalen.

Dat schrijft het doorgaans goed geïnformeerde La Gazzetta dello Sport zondagavond althans. Lucca heeft zich de afgelopen jaren opvallend goed ontwikkeld. De boomlange spits maakte in de zomer van 2022 nog op huurbasis de overstap van Pisa naar Ajax. In Amsterdam slaagde hij er echter niet in een basisplaats te veroveren. Na twee doelpunten in zestien wedstrijden was het huwelijk tussen Ajax en Lucca alweer ten einde. Hij keerde in eerste instantie terug bij Pisa, maar dat verhuurde hem meteen aan Udinese. Die club nam hem afgelopen zomer voor een bedrag van acht miljoen euro definitief over.

Voor Udinese speelde Lucca tot op heden 63 wedstrijden, waarin hij negentien keer trefzeker was. De centrumspits maakte zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen AS Roma zijn tiende treffer van dit seizoen. Het valt niet uit te sluiten dat hij dit weekeinde voor het laatst in actie kwam namens Udinese. AS Roma is op zoek naar een stand-in/concurrent voor Dovbyk en heeft het oog laten vallen op de voormalig huurling van Ajax. Volgens La Gazzetta dello Sport zou AS Roma Lucca in eerste instantie willen huren van Udinese. De tegenstander van zondag - die na een 1-0 achterstand bij rust met 1-2 werd verslagen - vraagt naar verluidt een transfersom van 20 tot 25 miljoen euro voor Lucca. AS Roma zou dat bedrag pas in de zomer willen ophoesten. Oftewel: huur met verplichte optie tot koop.

International van Italië

De Romeinen zouden bovendien bereid zijn om drie talenten de omgekeerde weg te laten bewandelen. Het zou gaan om doelman Renato Bellucci Marin, vleugelverdediger Mattia Mannini en spits Giulio Misitano. Lucca heeft bij Udinese nog een contract tot de zomer van 2028, dus gek is het niet dat de club een hoge transfersom voor hem verlangt. Bovendien mag Lucca zich sinds 14 oktober jongstleden international noemen. Hij zat op 10 oktober voor het eerst bij de selectie, maar kwam in de Nations League-wedstrijd tegen België nog niet in actie. Vier dagen later debuteerde hij dan toch, in de thuiswedstrijd tegen Israël. Lucca kwam een paar minuten voor tijd binnen de lijnen.

AS Roma-trainer Claudio Ranieri werd zondag na afloop van de ontmoeting met Udinese nog gevraagd naar Lucca. “Hij is een goede speler en een geweldige jongeman. We volgen hem en wie weet…”, zo klonk het geheimzinnig.

📈🇮🇹 Lorenzo Lucca this season in Serie A



2023/24: 8 goals in 37 games

2024/25: 8 goals in 21 games pic.twitter.com/bEMVZKOR4T — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 26, 2025

