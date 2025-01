Dirk Kuyt wil cultheld oppikken in Nederland

Het Belgische Beerschot heeft een poging gewaagd om over te nemen van FC Volendam, zo meldt De Telegraaf. De boomlange spits van de koploper van de Keuken Kampioen Divisie lijkt zich echter niet op te hoeven maken voor een transfer, aangezien de club van Dirk Kuyt bot heeft gevangen.

In de zoektocht naar doelpunten is Kuyt, trainer van de hekkensluiter van de Pro League, uitgekomen bij Veerman. De Volendamse spits staat garant voor doelpunten en was dit seizoen elf keer trefzeker in 21 wedstrijden. Vorig seizoen maakte Veerman 23 doelpunten namens ADO Den Haag.

LEES OOK: Veerman: 'Wij drieën zijn de laatste voetballers in Nederland die durven te zeggen wat we vinden'

Beerschot meldde zich in Volendam voor de spits, die nog tot medio 2026 vastligt in het vissersdorp, maar ving bot, zo weet De Telegraaf. Een vertrek is voor de koploper van de KKD ‘onbespreekbaar’. De ploeg van trainer Rick Kruys wil alles op alles zetten om terug te keren in de Eredivisie, en daarbij is Veerman een onmisbare schakel.

Zo lijkt de 33-jarige aanvaller zich dus niet op te hoeven maken voor een transfer. Veerman heeft al aardig wat clubs op zijn cv staan. De spits begon in Volendam, om vervolgens de overstap te maken naar sc Heerenveen. Na een uitstapje van twee jaar naar St. Pauli keerde de aanvaller terug in het Abe Lenstra stadion. Vervolgens kwam Veerman nog uit voor FC Utrecht en ADO. Daartussenin speelde hij ook nog een seizoen bij Volendam.

