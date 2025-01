Bizar moment bij Noordwijk – Barendrecht zorgt voor totale verwarring

Een vrij bizar moment bij de bekerwedstrijd tussen Noordwijk en Barendrecht heeft voor een heel verwarrende situatie gezorgd. De thuisploeg wilde in het veld brengen, maar uiteindelijk bleek dat de spits niet speelgerechtigd was. Daardoor moest hij weer op de bank plaatsnemen.

In de slotfase van de tweede helft van de achtste finale wil Noordwijk bij een stand van 0-0 winteraanwinst Hak in het veld brengen. De spits staat klaar om in te vallen, wanneer er plotseling een hoop verwarring ontstaat. Volgens de vierde official staat de naam van de aanvaller, die afgelopen zomer vertrok bij Beerschot, namelijk niet op het wedstrijdformulier.

Enkele minuten en een telefoontje naar Zeist later blijkt dat Hak inderdaad niet speelgerechtigd is voor het bekerduel met Barendrecht. De aanvaller gaat volledig verbouwereerd weer naar de kant en neemt plaats op de bank, terwijl Marouane Bakour terugkeert in het veld.

Voor Noordwijk is het overigens maar beter dat al tijdens de wedstrijd werd ontdekt dat Hak niet speelgerechtigd is. Wanneer hij wel het veld in was gekomen en de wedstrijd was hervat, zou de KNVB hiervoor na afloop een reglementaire nederlaag moeten toekennen.

