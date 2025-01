De Eredivisie gaat verder: dit zijn de meest spraakmakende affiches tot de volgende interlandbreak

Nu de winterstop zijn einde nadert, kan de focus weer volledig op het voetbal in de Eredivisie worden gericht. Halverwege de competitie is de strijd om de meeste plekken bloedstollend spannend. Tot de interlandbreak in maart spelen de ploegen uit de top zes meerdere keren tegen elkaar, terwijl er ook enkele degradatiekrakers op het programma staan. FCUpdate zet de mooiste affiches van de komende periode op een rij.

11 januari: PSV – AZ

In de eerste speelronde na de winterstop is het al direct raak met mooie affiches. Op zaterdagavond neemt koploper PSV het in Eindhoven op tegen nummer vijf AZ. De eerdere ontmoeting tussen beide ploegen eindigde dit seizoen in het voordeel van de koploper. In Alkmaar kreeg David Møller Wolfe al na tien minuten rood, waarna de ploeg van Peter Bosz zonder al te veel moeite de drie punten mee naar huis nam (1-2). AZ zal zich in Eindhoven willen revancheren voor deze nederlaag en moet tegelijk voorkomen dat het gat met nummer twee Ajax, dat nu zeven punten bedraagt, toeneemt.

Aftrap: 21.00 uur

12 januari: Feyenoord – FC Utrecht

Artikel gaat verder onder video

Een dag later is het weer raak, met ditmaal in De Kuip een directe confrontatie om plek drie. Feyenoord heeft een achterstand van een punt op FC Utrecht en zal in eigen huis goed voor de dag moeten komen om de verrassende hoogvlieger te verslaan. Eerder dit seizoen wist de ploeg van Brian Priske in De Galgenwaard met 0-2 te winnen. Dat kunstje zal Feyenoord in de tweede seizoenshelft moeten herhalen zonder enkele dragende krachten. Aanvoerder Quinten Timber is geschorst voor de ontmoeting met zijn oude club, terwijl onder meer In-beom Hwang en Bart Nieuwkoop kampen met blessures.

Aftrap: 14.30 uur

LEES OOK: Feyenoord-target Skov Olsen op weg naar Europese topcompetitie: 'Eerste gesprekken lopen'

18 januari: FC Utrecht – AZ

De eerste weken na de winterstop zijn voor FC Utrecht en AZ cruciaal in de strijd om de bovenste plekken. Een week voor de ontmoeting in De Galgenwaard gaan beide ploegen op bezoek bij respectievelijk Feyenoord en PSV. Als een van de teams beide wedstrijden verliest, is dat een harde klap in de strijd om kwalificatie voor de Champions League. Eerder dit seizoen wisten de mannen van Ron Jans met 1-2 te winnen in het AFAS Stadion, wat voor AZ het begin was van zeven duels in alle competities waarin slechts een punt werd gepakt. Voor Maarten Martens is het zaak om eenzelfde scenario dit keer te voorkomen.

Aftrap: 18.45 uur

19 januari: Sparta Rotterdam – RKC Waalwijk

In de tweede week na de winterstop staat ook een heuse degradatiekraker op het programma, wanneer hekkensluiter RKC Waalwijk op bezoek gaat bij nummer zestien Sparta Rotterdam. De ploeg van Henk Fraser begon het seizoen dramatisch en het eerste punt werd pas gepakt na negen wedstrijden. Sindsdien is RKC langzaam begonnen aan een inhaalslag. Bij de Rotterdammers is juist sprake van het omgekeerde scenario. Sinds het ontslag van Jeroen Rijsdijk werd er geen wedstrijd meer gewonnen en pakte Sparta alleen een punt bij NEC. Voor aanvang van de tweede seizoenshelft is het gat tussen beide ploegen vijf punten.

Aftrap: 20.00 uur

25 januari: FC Groningen – sc Heerenveen

In het laatste weekend van januari staat er een heuse derby op het programma. In de Euroborg ontmoeten FC Groningen en sc Heerenveen elkaar voor de tweede Derby van het Noorden van het seizoen. Beide ploegen draaien nog niet het seizoen waarop werd gehoopt, maar in deze wedstrijd is dat allemaal niet van belang. In het begin van het seizoen wist de ploeg van Robin van Persie in het Abe Lenstra Stadion een einde te maken aan de ongeslagen status van Groningen: 2-1.

Aftrap: 21.00 uur

2 februari: Almere City – RKC Waalwijk

Diezelfde dag is het ook tijd voor de degradatiekraker tussen nummer zeventien Almere City en nummer laatst RKC Waalwijk. De Flevolanders leken als hekkensluiter de winterstop in te gaan, maar wisten in de laatste speelronde voor de kerst overtuigend te winnen van sc Heerenveen. Daarmee werd de rode lantaarn weer overgedragen aan de ploeg uit Brabant. Eerder dit seizoen ging de zege naar de ploeg van Fraser, die in eigen huis met 2-0 wist te winnen.

Aftrap: 12.15 uur

2 februari: Ajax – Feyenoord

Begin februari is het weer tijd voor De Klassieker. Ajax en Feyenoord zijn in een hevige strijd verwikkeld om plek 2, die recht geeft op directe plaatsing voor de Champions League. Daarnaast hebben de Amsterdammers nog wat recht te zetten in eigen huis tegen Feyenoord, aangezien de aartsrivaal vorig seizoen met 0-4 zegevierde in de Johan Cruijff ArenA. Eerder dit seizoen deed de ploeg van Francesco Farioli Feyenoord al pijn door verrassend met 0-2 te winnen in De Kuip.

Aftrap: 14.30 uur

LEES OOK: Ajax krijgt duidelijkheid over blessure transfertarget Moro: 'Tests wijzen uit dat...'

8 februari: Feyenoord – Sparta Rotterdam

In het tweede weekend van februari is het tijd voor de enige stadsderby die de Eredivisie rijk is, wanneer Sparta op bezoek gaat bij Feyenoord. Hoewel de ploeg van Maurice Steijn het in eigen huis meestal zeer behoorlijk doet tegen de stadsgenoot, is Feyenoord in De Kuip meestal heer en meester. De laatste keer dat Sparta een punt pakte in Rotterdam-Zuid, was alweer in oktober 2020. Wel werd de ploeg van Priske eerder dit seizoen in Spangen op een gelijkspel gehouden: 1-1.

Aftrap: 21.00 uur

15 februari: PSV – FC Utrecht

Stuntploeg FC Utrecht gaat halverwege februari op bezoek bij koploper PSV. De ploeg van Ron Jans zal een resultaat willen halen in Eindhoven om de aansluiting bij de bovenste plekken te behouden. Daarnaast moeten de Domstedelingen zich ook revancheren voor de eerdere ontmoeting van dit seizoen, toen PSV in De Galgenwaard met liefst 2-5 te sterk was.

Aftrap: 16.30 uur

LEES OOK: Noa Lang plaatst Instagram-foto met omstreden oud-ploeggenoot

16 maart: FC Twente – Feyenoord

In het laatste weekend voor de interlandbreak staat er een heuse Super Sunday op het programma. De topwedstrijden worden afgetrapt door FC Twente en Feyenoord in De Grolsch Veste. Nadat de ploeg van Priske het eerdere onderonsje in De Kuip met 2-1 wist te winnen, zullen de Rotterdammers ook graag weer eens drie punten pakken in Enschede. De laatste keer dat Feyenoord daarin slaagde, was in april 2018. Destijds werd het 1-3.

Aftrap: 14.30 uur

16 maart: Ajax – AZ

Het toetje voor de interlandperiode wordt verzorgd door Ajax en AZ in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers zullen zich willen revancheren van de nederlaag in Alkmaar eerder dit seizoen: 2-1. Sowieso wacht de ploeg van Farioli een lastige taak, aangezien AZ de laatste jaren moeilijk te kloppen blijkt voor Ajax. De laatste zege van de Amsterdammers dateert van maart 2022 in het bekertoernooi. De laatste keer dat Ajax van AZ won in de Eredivisie, was in april 2021.

Aftrap: 16.45 uur

Welke ploeg komt het beste uit de volgende periode? Laden... 46.9% PSV 24% Ajax 4.2% FC Utrecht 9.4% Feyenoord 2.1% AZ 8.3% FC Twente 5.2% Een andere club 96 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Wolfswinkel richt zich tijdens interview ineens tot fans van AZ

Een opvallend moment in het interview van Ricky van Wolfswinkel na AZ - FC Twente.