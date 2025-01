De Graafschap - Heracles Almelo op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op donderdag 16 januari 2025 nemen De Graafschap en Heracles Almelo het tegen elkaar op in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. De wedstrijd vindt plaats op De Vijverberg in Doetinchem. Hieronder lees je waar en hoe laat de wedstrijd te zien is.

Op welke zender is De Graafschap - Heracles Almelo te zien?

De wedstrijd tussen De Graafschap en Heracles Almelo wordt uitgezonden op tv op ESPN 2. ESPN 2 is beschikbaar voor abonnees van ESPN. Bij KPN is het te vinden op kanaal 15 en bij Ziggo op kanaal 421. Zorg ervoor dat je een aanvullend abonnement hebt om toegang te krijgen tot ESPN 2.

Recente prestaties van De Graafschap en Heracles Almelo

De Graafschap ging in mineur de winterstop in na een 2-1 nederlaag op bezoek bij FC Volendam. In de winterstop namen de Superboeren afscheid van trainer Jan Vreman, die een andere functie binnen de club krijgt, hij is vervangen door Marinus Dijkhuizen. De Doetinchemmers zagen vanwege slechte weersomstandigheden een streep gaan door het thuisduel met ADO Den Haag. Heracles Almelo zag in de laatste wedstrijd van 2024 het thuisduel met FC Groningen definitief gestaakt worden bij een 1-1 stand. Dit duel wordt op 28 januari uitgespeeld. De ploeg van trainer Erwin van de Looi hervatte de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Deze wedstrijd eindigde in 1-1.

Onderlinge historie

De Graafschap en Heracles Almelo hebben de balans eerlijk verdeeld in de laatste vijf ontmoetingen: allebei wisten ze tweemaal te winnen, terwijl één duel in een gelijkspel eindigde. De laatste ontmoeting tussen beide ploegen was op 7 april 2023 in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis boekte De Graafschap na een zeer vermakelijk duel een 5-3 overwinning.