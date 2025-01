De mooiste voetbalstadions in de regio Andalusië

Andalusië is een prachtige regio die is gelegen in het zuiden van Spanje. Met Sevilla als hoofdstad, zijn er nog veel meer mooie steden. Wat dacht je van Nerja, Córdoba, Málaga, Ronda en ook Marbella en Granada niet te vergeten Ben je van plan om naar Granada te gaan? Dan mag een bezoekje aan Alhambra Granada absoluut niet ontbreken. Nu zijn er natuurlijk nog veel meer mooie bezienswaardigheden in de regio. Waar we het nu met je over willen hebben is over de mooiste voetbalstadions in Andalusië. We kennen allemaal wel het Camp Nou in Barcelona of wat dacht je van het Estadio Santiago Bernabéu waar Real Madrid de wedstrijden speelt. Ook in het zuiden van Spanje zijn er ontzettend veel mooie stadions en die willen we daarom dus ook graag even met je doornemen.

Voetbalstadion van Malaga

Málaga Club de Fútbol is opgericht in 1904. Al sinds 1941 speelt de club haar thuiswedstrijden in het voetbalstadion ‘La Rosaleda’. Het stadion ligt in het noorden van de stad en biedt plaats aan 30.000 mensen. Het voordeel is dat het stadion zich maar op 2 kilometer afstand van het centrum van Malaga bevindt. Ga je lopend, dan doe je er ongeveer een half uur over. Met de bus 10 minuten.Stel je voor: jij, op het heilige gras van het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán! Tijdens een stadiontour waan je je even een echte voetballer. Loop door de spelerstunnel, neem plaats op de bank waar de coach de wedstrijd dirigeert en maak een selfie op de middenstip. Het is alsof je een stap terug in de tijd zet naar het WK van '82! Het voordeel van Malaga is dat het redelijk centraal gelegen is. Dus ook vanuit Mijas Spanje is het zeker de moeite waard om een dagje naartoe te gaan.

Voetbalstadion van Sevilla

Ben je een echte voetballiefhebber? Dan mag een bezoekje aan het stadion van Sevilla niet ontbreken. Dit stadion, vernoemd naar de voorzitter Ramón Sánchez Pizjuán. Als we de echte voetballiefhebbers mogen geloven, dan is dit meer dan alleen een stadion waar wordt gevoetbald. Het is een ontmoetingsplaats voor voetballiefhebbers van over de hele wereld. Sinds de officiële opening in 1958 heeft het stadion een speciale plaats in de harten van de mensen veroverd. Het stadion is officieel geopend in 1958, maar als we kijken naar de huidige staat, dan is er in de afgelopen tijd veel veranderd. Waar het ooit begon als een onafgemaakt project, is het nu van alle gemakken voorzien. Niet voor niets zit het iedere thuiswedstrijd vol met 44.000 mensen die Sevilla iedere wedstrijd weer aanmoedigen.

Voetbalstadion van Granada

Granada is een prachtige Andalusische stad, ideaal voor een bezoek, niet alleen om het beroemde Alhambra te bewonderen, maar ook voor het voetbal. Granada CF speelt in het charmante Estadio Nuevo Los Cármenes, gebouwd in 1995 en gelegen in de wijk Zaidin. Vanaf de bovenste ringen geniet je van een schitterend uitzicht op de Sierra Nevada. Het stadion, geheel in clubkleuren, heeft een typisch Spaanse bouwstijl en herkenbare lichtmasten. Rondom het stadion zijn sfeervolle barretjes, zoals Fútbar en buurt restaurants als Casa Cristóbal en Castillo Viejo, ideaal om voor de wedstrijd te eten. Liever luxe? Probeer de Japanner Burbu bij het nabijgelegen Palacio de Deportes. Het bruisende centrum van Granada biedt ontzettend veel eetgelegenheden, waaronder Las Tinajas voor wie graag beroemdheden spot, of Café Futbol, een luxe koffie- en ijszaak met heerlijke churros.