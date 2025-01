Vermoedelijke opstelling Ajax: Weer een dreun voor Wout Weghorst?

Wout Weghorst mag zich volgens het Algemeen Dagblad opmaken voor een basisplaats tegen sc Heerenveen. De boomlange spits wordt bij de eerste elf verwacht van Ajax-trainer Francesco Farioli, terwijl Brian Brobbey genoegen moet nemen met een plek op de bank.

Weghorst schijnt niet geheel tevreden te zijn met de aanpak van Farioli. De van Burnley overgekomen aanvaller begon afgelopen twee weken op de bank, maar zal in de uitbeurt tegen Heerenveen vermoedelijk zijn opwachting maken vanaf minuut één. Het is niet de enige wijziging, want ook Steven Berghuis mag zich opmaken voor een basisplaats.

Voor de rest denkt het Algemeen Dagblad dat Farioli vasthoudt aan de namen die dinsdagavond uit de TOTO KNVB Beker werden geknikkerd door AZ. Dat betekent dat Remko Pasveer wederom op doel staat. De verdediging bestaat uit Devyne Rensch (die mogelijk zijn laatste Ajax-wedstrijd speelt), Daniele Rugani, Youri Baas en Jorrel Hato.

Op het middenvelder verhuist Kian Fitz-Jim naar de bank, Berghuis is zijn vervanger. Het lijkt erop dat Jordan Henderson en Kenneth Taylor hun basisplaatsen behouden. Datzelfde geldt voor de flankspelers van de Amsterdammers: Bertrand Traoré en Mika Godts. Davy Klaassen is een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen Heerenveen, dat donderdag uitgeschakeld werd door Quick Boys.

Vermoedelijke opstelling Ajax:

Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Godts.

Vermoedelijke opstelling sc Heerenveen:

Van der Hart; Hall, Hopland, De Wijs, Köhlert; Linday, Van Ee, Smans; Sebaoui, Rallis, Jahanbakhsh.