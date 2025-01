Perez vindt dat één speler van Ajax 'écht heel ontevreden' mag zijn over Farioli

Kenneth Perez zou het logisch vinden als zeer gefrustreerd raakt door Francesco Farioli. De spits, die veel vaker trefzeker is dan concurrent , moet nog altijd genoegen nemen met het roulatiesysteem van Farioli, waardoor hij weinig kans heeft om zichzelf te onderscheiden.

Het roulatiesysteem van Farioli houdt de gemoederen dit seizoen bezig. De Italiaan kiest het ene moment voor Brobbey, terwijl Weghorst het andere moment weer in de punt van de aanval mag beginnen. De analisten van Voetbalpraat blijven zich verbazen over deze gang van zaken. “Ik vind het killing hoe Farioli met de spitsen omgaat. Je kunt van alles van Brobbey vinden, dat hij wel eens een kans mist… Maar als je gaat kijken naar de spitsen in Nederland, is hij toch de aangewezen nummer één. Je ziet dit seizoen wel een enorme onzekerheid en twijfel in zijn spel, maar ook frustratie. Dat komt ergens vandaan…”, begint Leon ten Voorde.

Willem Vissers van De Volkskrant stipt aan dat Weghorst ‘dezelfde frustratie’ heeft als Brobbey. Perez haakt in: “Wat dat betreft heb ik meer begrip voor Weghorst dan Brobbey. Als je concurrent op één goal staat en je hebt zelf zes goals en je wordt nooit opgesteld… Dan zou je écht heel erg ontevreden zijn. Weghorst mag er wel in vanaf de zestigste minuut, maar dát lijkt me echt een frustratiepunt.”

De Deen verwacht Weghorst dinsdagavond wél in de basis, als Ajax het in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker opneemt tegen AZ. De spits is dit seizoen met zeven doelpunten inderdaad trefzekerder dan Brobbey. Laatstgenoemde vond slechts drie keer het net.

