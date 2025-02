Driessen hoort opmerkelijke uitspraak van Farioli: 'Echt het slijmjurkige van trainers'

Valentijn Driessen stoort zich aan de uitspraken van Francesco Farioli. De Italiaanse trainer van Ajax grossiert soms in dooddoeners en deelde in aanloop naar De Klassieker van komend weekend een 'slijmjurkige' uitspraak met de media op de persconferentie.

Tijdens de podcast Kick-Off begint Mike Verweij over de probleempositie bij Ajax, momenteel die van linksbuiten. "Ajax heeft geen Mika Godts (tegen Feyenoord, red.). Die blessure valt wel mee, blijkt uit het eerste onderzoek. Akpom die gaat zo goed als zeker naar Lille. Of hij er zondag nog bij is, dat is nog maar de vraag. En het lijkt erop dat Ajax, moet even een kleine slag om de arm houden, niet op tijd is geweest met Oliver Edvardsen. Dus ze hebben geen linksbuiten."

Artikel gaat verder onder video

Toen kwam de trainer van Ajax met een soort spreuk, die de oplossing moest vertegenwoordigen voor het gebrek aan linksvoors. "'Wij hebben het publiek', zei Farioli. Die moeten dan maar als onze linksbuiten fungeren. Farioli stelt gewoon de F-Side op als linksbuiten. Die kunnen het verschil maken."

LEES OOK: Farioli komt vlak voor Klassieker met slecht nieuws voor Ajax-fans

Driessen reageert vervolgens op een cynische manier op de uitspraak van Farioli. "Nou, gefeliciteerd. Dat is nou het slijmjurkige van al die trainers. Het is leuk dat het publiek er is, ze maken een goede sfeer." Driessen refereert vervolgens naar FC Twente, dat in een soort heksenketel won van Besiktas (1-0) en zo de tussenronde van de Europa League veiligstelde. "Maar het publiek staat niet op het veld."

