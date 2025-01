Denzel Dumfries blijft maar scoren en vuurt nu ook met zijn verkeerde been fraai raak

begint steeds meer te veranderen in een veelscorende speler. De rechtervleugerverdediger van Internazionale scoort zondag ook weer tegen Lecce en doet dat op een fraaie manier met zijn linkervoet.

De scoringsdrift van Dumfries neemt de laatste tijd grootse vormen aan. In de laatste zeven duels van Inter begon de Nederlander steeds in de basis en scoorde hij maar liefst vijf keer, inclusief het doelpunt van zondagavond. Uit bij Lecce is Dumfries verantwoordelijk voor de 0-3.

Wanneer een diepe bal in de 57e minuut van het duel bij Lautaro Martinez komt, wordt de Argentijn de hoek ingedreven. Met een fraai hakje krijgt hij de bal bij Dumfries, die draait, een verdediger van Lecce fysiek afhoudt en maar één ding kan doen: met zijn linker uithalen. Dat doet hij vervolgens naar behoren. Het is alweer zijn zesde Serie A-doelpunt dit seizoen.

