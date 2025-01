Bizar: Fabrizio Romano meldt transfer van 15 miljoen, anderhalf jaar na vertrek bij RKC

heeft een droomtransfer te pakken. De spits staat op het punt om SK Sturm Graz voor maximaal vijftien miljoen euro te verlaten voor AS Monaco.

Transferspecialist Fabrizio Romano meldt donderdagavond dat Sturm Graz en AS Monaco het eens zijn over een winterse transfer van Biereth naar het Franse prinsdom. De 21-jarige aanvaller wordt vrijdag medisch gekeurd.

AS Monaco tast diep in de buidel voor Biereth en maakt minimaal dertien en maximaal vijftien miljoen euro over Sturm Graz. De spits was vorig seizoen in 22 officiële wedstrijden voor de Oostenrijkse club goed voor 9 doelpunten en 4 assists; deze voetbaljaargang staat de teller op 14 goals en 5 assists in 25 duels.

Biereth heeft een verleden in het Eredivisie. In het seizoen 2022/23 speelde hij op huurbasis voor RKC Waalwijk, dat hem destijds een jaar huurde van Arsenal. In dienst van de Waalwijkers kwamen hij mede door blessureleed tot slechts 13 wedstrijden en 2 doelpunten. Biereth werd geboren in Engeland, maar is jeugdinternational van Denemarken.

🚨 EXCL: Mika Biereth to AS Monaco, here we go! Agreement reached and medical on Friday.



AS Monaco director Thiago Scuro closed the deal for €13m fixed fee plus €2m add-ons to Sturm Graz, Arsenal had sell-on clause. 🇩🇰



2003 born Danish striker travels to Monaco tomorrow. ✈️ pic.twitter.com/5opJYSUxxr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025

