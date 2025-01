FC Groningen slaat grote slag en rekent op komst van Zweeds international

FC Groningen gaat zich versterken met de verdediger , meldt Voetbal International. Als de Zweeds international de medische keuring doorstaat, dan wordt hij tot het einde van het seizoen gehuurd van Burnley. De Trots van het Noorden heeft geen optie tot koop bedongen.

De 26-jarige Ekdal is terug van een zware hamstringblessure waardoor hij in de eerste seizoenshelft geen minuut speelde voor Burnley, dat uitkomt in de Championship. Inmiddels is de zevenvoudig Zweeds international weer fit en wil hij weer minuten maken. Die minuten kunnen ze hem bij The Clarets niet garanderen.

Hoewel FC Groningen die garanties natuurlijk ook niet kan geven, zijn er bij de huidige nummer vijftien van de Eredivisie in ieder geval meer kansen. De club van trainer Dick Lukkien is akkoord met Burnley en Ekdal over de voorwaarden voor de huurdeal en hoopt de verdediger snel te kunnen presenteren.

FC Groningen versterkte zich eerder deze transferwindow al met Mats Seuntjes, die transfervrij werd binnengehaald na het ontbinden van zijn contract bij CD Castellón, en Dave Kwakman. Laatstgenoemde wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van AZ.

