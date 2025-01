FC Groningen-supporter die onwel werd op 43-jarige leeftijd overleden

De supporter van FC Groningen die zaterdagavond voorafgaand aan het duel met sc Heerenveen onwel werd, is overleden. Dat meldt de Supportersvereniging FC Groningen zondag althans.

De Derby van het Noorden tussen FC Groningen en sc Heerenveen had zaterdagavond om 21.00 uur moeten beginnen, maar door een medisch ongeval werd de aftrap uitgesteld. Een supporter - de 43-jarige Wouter Eiting - was onwel geworden en er moest een reanimatie aan te pas komen. FC Groningen meldde vlak voor de aftrap - die om 21.15 uur verzorgd zou worden - dat de medische situatie ‘onder controle’ was. Maar een dag later blijkt de supporter, ondanks het feit dat de hulpdiensten snel ter plaatse waren en hem met spoed naar het ziekenhuis hadden afgevoerd, toch te zijn overleden.

“Wouter was iemand met een echt groen-wit hart. Toen hij nog in Groningen woonde, reisde hij FC Groningen al overal achterna. Tegenwoordig bezocht hij de wedstrijden met zijn vrienden uit Borger”, zo schrijft de Supportersvereniging op Facebook. “Dit weekend hield hij een vader-zoon-weekend. Eerst ging Wouter vrijdagavond met zijn vader kijken bij zaalvoetbal. Zaterdag gingen de twee eerst lekker ergens eten, om vervolgens samen naar FC Groningen te gaan. Maar die avond eindigde dus in een regelrecht drama”, zo klinkt het. De Supportersvereniging wenst de familie van Wouter, zijn vrienden en bekenden ‘heel veel sterkte met dit ongelooflijke verlies’.