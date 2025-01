Zeer pijnlijk oordeel over FC Twente, waar nu al wordt gevreesd voor 2 februari

Leon ten Voorde is geschrokken van het kwaliteitsverschil tussen Go Ahead Eagles en FC Twente tijdens hun onderlinge bekertreffen woensdagavond. FC Twente heeft in de Eredivisie vijf punten meer dan Go Ahead Eagles, maar daarvan was in de achtste finales in de KNVB-beker heel weinig of zelfs niets te zien. Volgens Ten Voorde was het ‘pijnlijk’ om te zien hoe de formatie van coach Joseph Oosting in de tweede helft bij vlagen ‘ondersteboven’ werd gespeeld door de thuisploeg.

FC Twente boekte afgelopen zondag nog een klinkende zege op Willem II (6-2), maar die maakte de Tukkers zeker niet tot de favoriet om door te gaan naar de volgende ronde van het bekertoernooi. Go Ahead Eagles is na het bereiken van Europees voetbal in mei vorig jaar opnieuw bezig aan een uitstekend seizoen en rolde afgelopen vrijdag nog het eveneens goed presterende Fortuna Sittard op (0-3). Het vertrouwen bij de Deventenaren is enorm, al had FC Twente in eerste instantie nog het betere van het spel. “Eén moment kan soms het verloop van een wedstrijd kantelen. FC Twente begon deze woensdagavond uitstekend in Deventer. De ploeg liet de bal van links naar rechts gaan en van voet naar voet”, zo schrijft Ten Voorde op de website van Tubantia.

Volgens de clubwatcher van FC Twente was het wachten op het moment dat de ‘dominantie’ werd omgezet in kansen. “Maar na iets meer dan een kwartier spelen was daar dat ene moment (dat een wedstrijd doet kantelen, red.), ingeleid door een verkeerde inspeelpass van doelman Lars Unnerstall”, zo zag Ten Voorde. Het was zijns inziens de ‘kentering’ in de eerste helft. “Want het plots slordige FC Twente raakte de controle kwijt. Wat is dat toch, dat een wedstrijd in een mum van tijd zo kan draaien, alsof er twee andere teams het veld zijn ingestuurd.” FC Twente slaagde er niet in zich te herpakken. “Na rust stond FC Twente zwaar onder druk en de dik verdiende gelijkmaker van Oliver Edvardsen viel na iets meer dan een uur spelen uit een hoekschop. Het was in die fase pijnlijk te zien hoe FC Twente ondersteboven werd gespeeld door de ontketende thuisploeg. Go Ahead was frisser, beter en tikte de Enschedeërs weg”, zo klinkt het.

Groot verval bij veel spelers van FC Twente

Dat moet voor de ploeg van Oosting niet geheel een verrassing zijn geweest. Op 1 december jongstleden, toen FC Twente en Go Ahead Eagles elkaar in Enschede in competitieverband troffen, speelden de Deventenaren een uitstekende eerste helft. Jakob Breum zorgde destijds met een dubbelslag binnen 33 minuten voor een 0-2 voorsprong. FC Twente slaagde er op eigen veld nog wel in om de achterstand om te buigen, maar moest in de bekerwedstrijd z’n meerdere erkennen in Go Ahead (3-1). “Het verval van bijna alle spelers ten opzichte van afgelopen zondag tegen FC Twente was schrikbarend groot. Daan Rots grossierde in balverlies, Ricky van Wolfswinkel was onzichtbaar en Michel Vlap zakte na een goed begin weg. (…) FC Twente zal volgende week in Malmö een heel ander gezicht moeten laten zien, anders is de ploeg al uitgedanst op twee podia, terwijl het jaar nog maar net is begonnen”, aldus Ten Voorde.

De clubwatcher doelt natuurlijk ook op de Europa League, waarin FC Twente met vier punten uit zes wedstrijden de dertigste plaats bezet. Die betekent na acht wedstrijden uitschakeling. FC Twente zal dus nog flink aan de bak moeten. Volgende week staat het treffen met Malmö op het programma, een week later is Besiktas te gast in Enschede. Drie dagen na het treffen met de Turken staat in Deventer een nieuwe clash met Go Ahead Eagles op het programma. “Wie beide ploegen deze woensdagavond naast elkaar legde, zal vanuit het perspectief van FC Twente er niet bepaald gerust op zijn”, zo besluit Ten Voorde veelzeggend.

