FC Twente-supporters misdragen zich na bekerechec in Deventer

Enkele FC Twente-supporters hebben de bekernederlaag tegen Go Ahead Eagles (3-1) niet goed verwerkt. VoetbalUltras meldt op X dat supporters van de bezoekers een uitbraakpoging hebben ondernomen. Hierbij werd onder meer met vuurwerk gegooid, waarbij er wat schade ontstond aan De Adelaarshorst.

FC Twente ging woensdagavond met 3-1 onderuit in de KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles en zag daarmee het bekeravontuur vroegtijdig eindigen. De Tukkers kwamen via Sem Steijn nog wel op voorsprong vlak vuur rust, maar na de pauze was de thuisploeg heer en meester. Via Oliver Edvardsen, Mats Deijl en Mathis Suray maakten de Deventenaren er 3-1 van.

Na afloop hebben supporters van FC Twente geprobeerd om uit het uitvak te breken. Hierbij is er met vuurwerk gegooid, waardoor er op enkele plekken in de Adelaarshorst schade is ontstaan, waaronder aan het dak van het stadion. Als het aan het X-account Eagles B-Side ligt past er maar een straf. "We verwachten dat de volgende thuiswedstrijd tegen FC Twente het uitpubliek niet meer welkom is", post het account.

Go Ahead Eagles en FC Twente staan op 2 februari opnieuw tegenover elkaar in De Adelaarshorst. Het Eredivisieduel begint dan om 14.30 uur.

