Burgemeester zwicht: tóch uitsupporters welkom bij 'hoog-risicowedstrijd' FC Twente

Burgemeester Roelof Bleker van Enschede heeft besloten om tóch uitsupporters toe te staan bij het Europa Leagueduel tussen FC Twente en Besiktas, dat op 30 januari wordt gespeeld in de Grolsch Veste. Het duel werd in eerste instantie aangemerkt als 'hoog risicowedstrijd', waardoor de lokale driehoek besloot dat de bezoekers het zonder hun eigen fans zouden moeten stellen.

Medio december werd duidelijk dat de lokale driehoek, bestaande uit burgemeester Bleker, politie en Openbaar Ministerie, naar aanleiding van eerdere misdragingen van de Besiktas-aanhang bij Europese uitduels besloot hen de toegang tot de Grolsch Veste te ontzeggen. Om een wedstrijd mét uitsupporters in goede banen te leiden zou een enorme politiemacht op de been moeten worden gebracht, zo luidde de motivatie van de gemeente: "Hierdoor kunnen honderden politiemensen gedurende twee dagen elders niet worden ingezet. De maatschappelijke impact en kosten voor deze Europese voetbalwedstrijd met uitsupporters zijn hierdoor onverantwoord hoog."

Besiktas reageerde woedend op het besluit en wendde zich tot de UEFA. "Wij willen het publiek graag informeren dat wij bij de UEFA een aanvraag hebben ingediend om de Europa Leaguewedstrijd FC Twente – Besiktas te laten spelen in een andere stad of land waar de fans van beide clubs op een vriendelijke en veilige manier op de tribune kunnen zitten", schreef de club vlak voor kerst. Inmiddels is Bleker dus tóch van gedachten veranderd, zo blijkt uit de verklaring die Besiktas via de officiële kanalen verspreidt. Te lezen valt dat de Raad van Bestuur van Besiktas 'intense inspanningen' heeft geleverd en dat na overleg met onder meer de gemeente Enschede, FC Twente en de UEFA is besloten dat de fans van de club wél worden toegelaten in het stadion.

Uitschakeling dreigt voor Twente en Besiktas

Twente en Besiktas treffen elkaar tijdens de laatste speelronde van de Europa League. Beide clubs staan na zes van de acht duels in de competitiefase op een plek die aan het einde van de rit uitschakeling zou betekenen. Twente speelde vier keer gelijk en verloor tweemaal en heeft derhalve vier punten verzameld, waarmee de ploeg van Joseph Oosting dertigste staat. Besiktas won twee keer en verloor viermaal, waaronder met 4-0 op bezoek bij Ajax, en staat daardoor met zes punten twee plekken hoger dan de Tukkers.

