Wederom Europese wedstrijd in Nederland zonder uitsupporters

De Europa League-wedstrijd tussen FC Twente en Besiktas op donderdag 30 januari wordt gespeeld zonder uitpubliek. Dat meldt de gemeente Enschede. Het besluit is genomen door de Enschedese burgemeester Roelof Bleker. De politie vindt het risico te groot, mede door eerdere rellen van supporters van de Turkse club.

Bleker heeft een vergunning verleend voor de wedstrijd, maar niet voor het verkopen van wedstrijdkaarten aan uitsupporters. Hierbij is de burgemeester van Enschede geadviseerd door de politie en het Openbaar Ministerie. Zij hebben geconstateerd dat Besiktas-supporters zich bij diverse Europese wedstrijden, zowel dit jaar als vorig jaar, hebben misdragen. "Daarbij schuwt een deel van de aanhangers de confrontatie met de politie niet", klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Twente pakt punt in kansarme wedstrijd bij Olympiakos en koerst af op Europese uitschakeling

Daarnaast zijn er honderden politieagenten nodig om de supporters van FC Twente en Besiktas uit elkaar te houden. "Hierdoor kunnen honderden politiemensen gedurende 2 dagen elders niet worden ingezet. De maatschappelijke impact en kosten voor deze Europese voetbalwedstrijd met uitsupporters zijn hierdoor onverantwoord hoog", valt te lezen in het bericht van de gemeente Enschede.

LEES OOK: Kenneth Perez schrikt zich een hoedje en ziet 'elf bange spelers: 'Kom op man, houd alsjeblieft op!'

Fanzone niet toereikend

Bij de afgelopen Europese wedstrijden van FC Twente heeft de gemeente een fanzone in gericht voor supporters van de bezoekende club. Bij de wedstrijd tussen FC Twente en Fenerbahçe liep het ondanks deze fanzone wel uit de hand in het centrum van Enschede. Iets dat de burgemeester ook voor het duel met Besiktas vreest. "De inschatting is dat een fanzone bij deze Europese wedstrijd onvoldoende waarborgen biedt voor het tegengaan van de verwachte ordeverstoringen."

Bleker houdt rekening met NAVO-top

Daarnaast speelt de NAVO-top die in juni 2025 in Den Haag ook een rol, zo schrijft de gemeente Enschede. "Bovendien is gemeenten verzocht om in 2025 terughoudend te zijn met het verlenen van vergunningen voor evenementen waarbij een grootschalige politiecapaciteit nodig is. Deze wedstrijd valt in hetzelfde jaar als de NAVO-top, wat invloed heeft op de beschikbare politiecapaciteit in 2025."

Ajax - Lazio ook gespeeld zonder uitsupporters

Het is niet voor het eerst dat een uitwedstrijd in Europees verband in Nederland zonder uitsupporters wordt gespeeld. Donderdagavond mocht Lazio geen supporters meenemen naar de Johan Cruijff ArenA voor de Europa League-ontmoeting met Ajax. Burgemeester Femke Halsema nam dit besluit uit vrees voor rechts-extremistische, antisemitische en racistische uitingen. Daarnaast was er een verhoogd risico op ordeverstoringen.

Na Lazio-supporters in Amsterdam zijn ook Turkse fans niet welkom bij FC Twente - Besiktas (30 jan) in De Grolsch Veste. Burgemeester Bleker: ‘Wedstrijd aangemerkt als hoogrisico vanwege kans op escalaties en eerdere ordeverstoringen.’ #EuropaLeague #FCTwente #Besiktas pic.twitter.com/U30H1JdG69 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) December 13, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Albert Mantingh krijgt bakken met kritiek tijdens Olympiakos - FC Twente

De commentator zag een cruciaal moment bij Olympiakos - FC Twente pas na 46 seconden.