Twente pakt punt in kansarme wedstrijd bij Olympiakos en koerst af op Europese uitschakeling

FC Twente heeft ook de zesde wedstrijd in de Europa League niet in een zege om weten zetten. In een slaapverwekkend duel met Olympiakos maakten beide ploegen geen aanspraak op de overwinning. Buiten elk een gemiste strafschop kwamen de Enschedeërs en de Grieken niet tot grote kansen, met een doelpuntloos gelijkspel als gevolg: 0-0.

Nadat FC Twente in de eerste vijf duels in de Europa League pas drie punten had vergaard, telde er voor de ploeg van Joseph Oosting in Griekenland niets anders dan de overwinning. Al vroeg in de wedstrijd kreeg Ricky van Wolfswinkel de uitgelezen kans om de Tukkers op het juiste spoor te zetten. Een inzet van Michel Vlap van de rand van de zestien werd met de hand geblokt door Panagiotis Retsos, dus ging de bal op de stip. De aanvaller van FC Twente zag zijn inzet in de benedenhoek echter gekeerd worden door Christos Mouzakitis.

Artikel gaat verder onder video

Wat volgde was een helft met nauwelijks kansen, hier en daar een speldenprik daargelaten. Pas zo’n vijf minuten voor rust kwam er weer wat leven in de brouwerij. Michal Sadilek liep in het eigen strafschopgebied Ayoub El Kaabi ondersteboven, waarna de scheidsrechter naar de stip wees. De Marokkaan ging zelf achter de bal staan, maar kreeg ook zijn inzet niet tegen de touwen door een redding van Lars Unnerstall.

Na de pauze bleef het wedstrijdbeeld eigenlijk hetzelfde. Pas na tien minuten ontstond er een grote kans, nadat Retsos de bal volledig miste. Anass Salah-Eddine kon overnemen, maar eenmaal in de zestien aangekomen, miste zijn schot nauwkeurigheid. Hoewel beide ploegen vervolgens grossierden in balverlies, wist geen van de twee nog tot een echt grote kans te komen. In de blessuretijd perste de thuisploeg er nog een slotoffensief uit, maar de bal ging er niet meer in.

Voor FC Twente komt uitschakeling in de Europa League daarmee heel dichtbij. Om nog op tien punten te komen, het aantal dat volgens de analyses een grote kans geeft op een plek in de tussenronde, zal de ploeg van Oosting zowel moeten winnen op bezoek bij Malmö FF, als in eigen huis tegen Besiktas. Extra slecht nieuws voor FC Twente zijn de blessures van Mees Hilgers en Youri Regeer. Beide spelers moesten zich in de eerste helft al laten vervangen met ogenschijnlijk hamstringklachten.

