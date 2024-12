Telegraaf onthult: deze Eredivisie-club heeft Vitesse-lichtpuntje Jonathans bijna binnen

FC Twente ziet af van de winterse komst van , zo meldt onder meer Tubantia. De rechtsbuiten van Vitesse blijkt financiële eisen te stellen waar technisch directeur Arnold Bruggink van de Tukkers niet in mee kan en wil gaan. Inmiddels meldt De Telegraaf dat FC Utrecht dichtbij de komst van de talentvolle Jonathans is.

Jonathans (20) is dit seizoen één van de lichtpuntjes in het elftal van Vitesse-trainer John van den Brom. De in Arnhem opgeleide rechtsbuiten kwam in zestien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie al tot negen doelpunten en gaf ook nog eens vier assists. Omdat het contract van Jonathans aan het einde van het seizoen afloopt, wil het financieel zwaar geplaagde Vitesse hem deze winter verkopen om te voorkomen dat hij over een halfjaar gratis de deur uitloopt.

LEES OOK: Vitesse-lichtpuntje Jonathans op weg naar de Eredivisie: Arnhemmers bevestigen gesprekken met één club

Vanuit de Eredivisie zouden zowel FC Utrecht als FC Twente belangstelling in Jonathans hebben getoond. Twente haakt echter af, zo wordt donderdagavond duidelijk: "FC Twente leek lange tijd de voornaamste gegadigde, maar de club heeft door de financiële verlangens van de speler de stekker uit de onderhandelingen getrokken", schrijft Tubantia.

LEES OOK: 'FC Twente en FC Utrecht strijden om Keuken Kampioen Divisie-revelatie'

RTV-Oost-journalist Tijmen van Wissing citeert Bruggink: "We kunnen en willen niet mee met hun eisen. Hij kiest niet voor ons, dat is wat we weten", leest het. FC Twente moet dus verder op zoek naar een 'echte' buitenspeler, concludeert Van Wissing. Trainer Joseph Oosting kiest donderdagavond in het cruciale uitduel bij Olympiakos Piraeus in de Europa League voor Michel Vlap en Ricky van Wolfswinkel op de flanken naast spits Sam Lammers.

Telegraaf onthult nieuwe club Miliano Jonathans

De Telegraaf onthult dat de transfer van Jonathans van Vitesse naar FC Utrecht inmiddels in kannen en kruiken is. De Arnhemmers ontvangen nog 600.000 euro voor de rechtsbuiten, "die er de voorkeur aan gaf om de in financiële nood verkerende club niet transfervrij te verlaten na dit seizoen." Zodra het papierwerk in orde is, zal Jonathans afreizen naar Utrecht om daar medisch gekeurd te worden en, als daarbij geen gekke dingen gebeuren, een contract met nog onbekende looptijd te gaan ondertekenen.





Bruggink kan een streep zetten door de komst van Jonathans. "Kunnen en willen niet mee met hun eisen. Hij kiest niet voor ons, dat is wat we weten." #fctwente Zoektocht naar buitenspelers gaat dus verder. Vanavond ook namelijk geen echte buitenspeler aan de aftrap — Tijmen van Wissing (@vanwissing) December 12, 2024 Vitesse gaat zo'n 600.000 euro ontvangen voor Miliano Jonathans, die per se niet na dit seizoen transfervrij wilde vertrekken en de keuze heeft gemaakt voor FC Utrecht. Ook FC Twente was in de markt. De transfer zal op korte termijn worden afgerond. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) December 12, 2024

