Kenneth Perez schrikt zich een hoedje en ziet 'elf bange spelers: 'Kom op man, houd alsjeblieft op!'

Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor het optreden van FC Twente in de uitwedstrijd tegen Olympiakos in de Europa League. De Tukkers vochten in Griekenland misschien wel om hun laatste kans op een plek bij de eerste 24 in de Europa League, maar volgens Perez stonden ze als ‘elf bange jongens’ op het veld.

FC Twente beleefde een uitstekende start in de competitiefase van de Europa League. De formatie van coach Joseph Oosting maakte veel indruk in de uitwedstrijd tegen Manchester United en deed zichzelf misschien wel tekort met ‘slechts’ een punt. Een week later kwam FC Twente ook in de thuiswedstrijd tegen Fenerbahçe goed voor de dag, maar moest het opnieuw genoegen nemen met een gelijkspel. Nadien verloor FC Twente van Lazio, speelde het gelijk tegen OGC Nice en ging het op eigen veld onderuit tegen Union Sint Gillis.

Er stond dus behoorlijk wat druk op de ontmoeting met Olympiakos, de winnaar van de Conference League in het afgelopen seizoen. Maar FC Twente gaf niet thuis in Griekenland. Perez heeft er met grote verbazing naar zitten kijken. “Ik zat Twente kijken. Nou, daar krijg je al helemaal pijn in de ogen van. In de zin van: daar mis je toch een partij overtuiging. Dat zijn echt elf bange jongens”, zo zegt Perez in het programma Voetbalpraat op ESPN. Volgens de analist kwam het optreden van FC Twente over alsof het erg onder de indruk is van het spelen van wedstrijden in het buitenland en de Europa League. De spelers deden ‘spastisch’, aldus Perez. “Man, overtuiging… Kom op man!”

Perez ziet verschil tussen Ajax en FC Twente

Volgens Perez is dat een groot verschil tussen Ajax en FC Twente. De Amsterdammers maken al weken een povere indruk en verloren donderdagavond van Lazio, maar spelen in tegenstelling tot FC Twente wel met ‘durf’ en ‘zonder angst’. “Als ik het dan vergelijk met Twente… Man, je speelt tegen een best slechte tegenstander. Olympiakos was ook echt heel slecht. Dan denk ik van: hier moet je ze eigenlijk met goed positiespel en tot kansen komend, helemaal wegtikken. Maar het was angstig. Sadilek speelde alles terug, want ‘oeh wat is het gevaarlijk’ en ‘oeh we spelen met veel toeschouwers’. Houd alsjeblieft op!”, zo laat Perez er geen misverstand over bestaan.

