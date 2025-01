Ex-Feyenoorder Elvis Manu keert na aanslag op huis niet meer terug bij FC Volendam

Het huwelijk tussen FC Volendam en is geen lang leven beschoren. Via de officiële kanalen maken de Palingboeren bekend dat het contract van de aanvaller per 1 februari wordt ontbonden.

Manu werd ook 1 oktober 2024 transfervrij vastgelegd door FC Volendam tot het einde van het seizoen. De voormalig Feyenoorder debuteerde enkele dagen later meteen tegen Vitesse en speelde uiteindelijk zeven duels, veelal als invaller, voor de Keuken Kampioen Divisionist. Tegen FC Den Bosch scoorde Manu zijn enige treffer voor Het Andere Oranje.

De 31-jarige aanvaller is al een tijdje ondergedoken nadat een explosief aan de voordeur van zijn woning in Dordrecht tot ontploffing kwam. Daarnaast zou er bij een tweede adres in Dordrecht 'dat aan Manu wordt gelinkt', eveneens sprake zijn geweest van een ontploffing. Door deze aanslagen was de rechtspoot al sinds 23 november niet meer op de club verschenen.

Dat Manu niet meer op de training en bij wedstrijden van FC Volendam verscheen was in overleg met de club. De Palingboeren geven de aanvaller nu de kans om op zoek te gaan naar een andere uitdaging. "FC Volendam bedankt Elvis voor zijn inzet voor de club en wenst hem veel succes met het vervolg van zijn carrière", aldus de koploper van de Keuken Kampioen Divisie.

FC Volendam was al de vijftiende (!) werkgever van Manu

Manu brak ruim tien jaar geleden door vanuit de jeugdopleiding van Feyenoord en verliet de Rotterdammers in 2015 voor een avontuur bij Brighton & Hove Albion. Sindsdien leidt hij een nomadisch voetbalbestaan dat hem langs landen als Turkije, China, Bulgarije, Polen en Roemenië bracht. Tussentijds keerde Manu bij Go Ahead Eagles en FC Groningen al tijdelijk terug in Nederland, voordat hij afgelopen oktober transfervrij aan de slag ging in Volendam. Namens Het Andere Oranje kwam hij tot dusverre zeven keer in actie, waarin de aanvaller goed was voor één doelpunt.

