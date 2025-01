Feyenoord deelt verdrietig nieuws over Houtman, Brobbey kan naar West Ham - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Feyenoord heeft verdrietig nieuws gedeeld over stadionspeaker Peter Houtman, die vanwege Alzheimer stopt na dit seizoen. Ondertussen is Brian Brobbey op weg naar West Ham United, wat voor verrassende wendingen zorgt op de transfermarkt. Ajax blijft in de schijnwerpers staan na de nederlaag tegen RFS, terwijl ook de toekomst van trainer trainer Francesco Farioli onderwerp van gesprek blijft. Verder is er nieuws over de Oranje Leeuwinnen, die op zoek moeten naar een nieuwe bondscoach na het aangekondigde vertrek van Andries Jonker.

Feyenoord deelt ontzettend verdrietig nieuws over Peter Houtman (67)

Peter Houtman stopt na dit seizoen als stadionspeaker van Feyenoord, zo maakt de oud-prof persoonlijk bekend op X. De 67-jarige legt zijn werkzaamheden aan het eind van het seizoen neer vanwege een vervelende reden: Houtman heeft de ziekte van Alzheimer. Lees hier meer over het nieuws van Peter Houtman.

‘Enorme verrassing: Brobbey bereikt akkoord en verlaat Ajax op huurbasis’

Een verrassend gerucht uit Engeland, waar Graeme Bailey meldt dat Brian Brobbey op weg is naar West Ham United. Volgens de journalist van TBR Football zijn Ajax en The Hammers tot een overeenkomst gekomen over een huurtransfer tot het einde van het seizoen. Lees hier meer over de transfer van Brobbey.

Ajax-leiding hoopt dat er na dit seizoen een club komt voor Farioli

Mike Verweij sluit niet uit dat het huwelijk tussen Ajax en Francesco Farioli beperkt blijft tot één seizoen. De Italiaan maakte na het afgelopen seizoen de overstap van OGC Nice naar de Nederlandse recordkampioen en stond voor de zware uitdaging om de gevallen grootmacht terug aan de top te krijgen. Lees hier meer over de toekomst van Farioli.

Oranje Leeuwinnen op zoek naar nieuwe bondscoach: Jonker vertrekt