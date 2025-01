Feyenoord - FC Utrecht op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Aanstaande zondag is het tijd voor een spannende ontmoeting in de Eredivisie: Feyenoord neemt het op tegen FC Utrecht. De wedstrijd wordt gespeeld in De Kuip. Waar en hoe laat wordt het duel uitgezonden?

Hoe laat begint Feyenoord - FC Utrecht?

De wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht begint op zondag 12 januari 2025 om 14:30 uur. Bas Nijhuis is door de KNVB aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender is Feyenoord - FC Utrecht te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN 2. ESPN 2 is bij veel providers beschikbaar als onderdeel van een aanvullend abonnement. Controleer bij jouw provider op welk kanaal ESPN 2 te vinden is.

Hoe staan Feyenoord en FC Utrecht ervoor in de Eredivisie?

Feyenoord staat momenteel op de vierde plaats in de Eredivisie met 35 punten uit zeventien wedstrijden en een doelsaldo van negentien. FC Utrecht doet het iets beter en staat derde met 36 punten en een doelsaldo van zes. Beide teams zijn nog volop in de race voor plek twee en zullen er alles aan doen om de drie punten te pakken.

Recente prestaties van beide teams

Feyenoord heeft wisselende resultaten geboekt in hun laatste vijf wedstrijden. Ze wonnen van MVV (1-2), Heracles (5-2), Sparta (4-2) en RKC (2-3), maar verloren van PSV (3-0). FC Utrecht kende ook een gemengd succes met een grote overwinning op AFC (0-8), een gelijkspel tegen Go Ahead Eagles (3-3) en Ajax (2-2), een overwinning op Almere (1-3), maar een zware nederlaag tegen Fortuna (2-5).

Wie wint de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht? Laden... 52.1% Feyenoord 31.4% FC Utrecht 16.5% Gelijkspel 121 stemmen

