Nederlandse clash in Champions League lonkt, Noa Lang baalt van PSV - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Feyenoord beleefde een zware avond in de Champions League met een 6-1 nederlaag tegen LOSC Lille. Blessures van Santiago Giménez en Justin Bijlow zorgen voor extra zorgen richting de Klassieker tegen Ajax. Ondertussen baalt Noa Lang van de transferperikelen rondom zijn mogelijke overstap naar Napoli, maar blijft hij professioneel richting PSV. In ander nieuws heeft Ajax een akkoord bereikt met Juventus over de transfer van Dávid Hancko, terwijl Rayane Bounida's vertrek bij Ajax voor ophef zorgt. Tot slot heeft PSV in een spektakelstuk met 3-2 gewonnen van Liverpool, waarmee het de tussenronde van de Champions League veiligstelde. PSV en Feyenoord kunnen elkaar vrijdag loten voor de tussenronde van de Champions League

Gênante nederlaag voor Feyenoord, dat grote zorgen kent voor duel tegen Ajax

Feyenoord heeft woensdagavond met 5-1 verloren op bezoek bij LOSC Lille. De Rotterdammers kenden op sportief gebied een uiterst beroerde avond in het noorden van Frankrijk, waar Lille opnieuw bewees over een uitstekend elftal te beschikken. De nederlaag is pijnlijk, maar blessures van Santiago Giménez en Justin Bijlow hebben ook nog eens grote zorgen opgeleverd in aanloop naar De Klassieker tegen Ajax van zondag. Lees hier meer over de wedstrijd.

Noa Lang baalt, maar zet hakken niet in het zand

Noa Lang baalt ervan dat PSV niet van zins is om hem deze winter te laten vertrekken naar Napoli, maar blijft zich desondanks professioneel opstellen richting zijn werkgever. Dat schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De koploper van de Serie A heeft de 25-jarige buitenspeler in het vizier als opvolger van Khvicha Kvaratskhelia. Lees hier meer over de situatie van Noa Lang.

Feyenoord en Juventus akkoord over Hancko: nog één cruciaal detail onzeker

Feyenoord heeft volgens het Italiaanse Tuttosport een akkoord bereikt met Juventus over de transfer van verdediger Dávid Hancko. De Italiaanse grootmacht zal volgens het medium 25 miljoen euro gaan betalen om de Slowaakse stopper over te nemen. De vraag is alleen nog: gebeurt dat deze winter al, of pas in de zomerse transferperiode? Lees hier meer over de transfer van Hancko.

Spaan baalt van 'vernedering' bij Ajax: 'Hij is nu al beter dan Berghuis'

Henk Spaan baalt van het aanstaande vertrek van toptalent Rayane Bounida bij Ajax. In zijn column in Het Parool spreekt de ervaren journalist van een 'vernedering' voor de Belgische aanvallende middenvelder, die van technisch directeur Alex Kroes een nieuw contract met daarin een lager salaris heeft gekregen. Volgens Spaan is Bounida nú al beter dan Steven Berghuis. Lees hier meer over de situatie van Bounida.

PSV wint in spektakelstuk van Liverpool en stelt tussenronde Champions League veilig