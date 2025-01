Brian Priske krijgt opnieuw bijval: 'Walgelijk als er zo over je wordt gesproken'

De gang van zaken rondom de positie van Brian Priske bij Feyenoord zorgt voor veel onbegrip aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie. Sjoerd Mossou vindt dat de Rotterdammers de Deense coach hebben beschadigd, terwijl Roda JC-trainer Bas Sibum er schande van spreekt hoe er over Priske wordt gesproken.

De toekomst van Priske bij Feyenoord is momenteel het onderwerp van gesprek. De Deense oefenmeester staat flink onder druk en er was deze week zelfs sprake van een ontslag. Na de knappe 3-0 overwinning van Feyenoord op Bayern München in de Champions League mag Priske plots aanblijven in Rotterdam.

Priske beschadigd door Feyenoord

Mossou stelt bij Goedemorgen Eredivisie dat Priske beschadigd is door Feyenoord. "Als je al twijfels hebt over je trainer, dan moet je natuurlijk ten koste van alles voorkomen dat het uitlekt. Dat is wel gebeurd en daarmee hebben ze hem beschadigd, linksom of rechtsom. Wiens schuld dat dan is, dat is moeilijk bekend te maken. Het is natuurlijk vervelend voor die man."

"Het is natuurlijk een vernederende situatie voor die man eigenlijk", vervolgt Mossou. "Dat je voor de wedstrijd tegen Bayern alleen maar vragen moet beantwoorden over je eigen positie. Dat je eigenlijk een soort dead man walking bent, waar alles van die ene wedstrijd afhangt. Die vervolgens op een ongelooflijke manier uitpakt. Uiteindelijk, als je alles bij elkaar optelt, dat ik het logisch vind dat Feyenoord aan hem vast blijft houden."

Volgens Mossou moet een club alleen afscheid nemen van een trainer 'als het stuk is met je spelersgroep. "Het gaat er alleen maar om of een trainer nog in staat is om zijn spelers te raken. Als er nog chemie is, moet je die trainer altijd binnenboord houden. Volgens mij moet dat hét criterium zijn", is hij duidelijk.

Rare gang van zaken Feyenoord

Hans Kraay junior roert zich vervolgens ook in de discussie. "Het is toch heel raar dat een uitslag tegen Bayern München bepaalt of je wel of niet mag blijven?", vraag Kraay zich hardop af bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Een dag voor Bayern München-thuis ben je of geschikt of ongeschikt. Dat heeft niets met Bayern München te maken."

Sibum in de bres voor Priske

"Dat ben ik helemaal met je eens", reageert Sibum daar vervolgens op. "Ik heb Peter Bosz er iets over horen zeggen en daar kan ik me wel bij aansluiten. Het is natuurlijk walgelijk als er zo over je als mens wordt gesproken. Dat is niet te doen. Hij doet alles in zijn macht om de ploeg naar zijn hand te zetten en dan wordt er zo met je omgegaan. Ik vind dat niet oké."

Bas Sibum is het eens met Peter Bosz als het gaat over Brian Priske 🗣️



"Het is walgelijk als er zo over je als mens wordt gesproken."#GoedemorgenEredivisie — ESPN NL (@ESPNnl) January 26, 2025

