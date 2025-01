Brian Priske noemt plots een speler over wie hij zeer te spreken is: 'Jullie kenden hem niet eens!'

Brian Priske realiseert zich weliswaar dat de huidige klassering van Feyenoord in de Eredivisie zeker niet aan de verwachtingen voldoet, maar hij is tegelijkertijd van mening dat er genoeg ‘goede dingen’ gaande zijn in Rotterdam-Zuid. De Deense oefenmeester doelt niet alleen op de resultaten in de competitiefase van de Champions League, maar ook op de ontwikkeling van zijn spelers. Hij is onder meer lovend over , een speler die de meeste journalisten, volgens Priske dan, een paar maanden geleden nog niet eens ‘kenden’.

Priske staat al een week in het middelpunt van de belangstelling. Dat begon met een opvallende uitspraak na de uitwedstrijd tegen Willem II. Feyenoord kwam op bezoek bij de promovendus niet verder dan een 1-1 gelijkspel en Priske baarde na afloop opzien door te zeggen dat hij ‘het heilige vuur’ miste. Een paar dagen later kwam uit Denemarken het nieuws overgewaaid dat Priske, ongeacht het resultaat tegen Bayern München, ontslagen zou worden. Feyenoord boekte een historische 3-0 overwinning op de Duitse recordkampioen, maar iedereen ging er vanuit dat het de laatste wedstrijd van Priske als hoofdtrainer van de Rotterdammers was.

Artikel gaat verder onder video

Een dag later bleek niets minder waar. Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese maakte bekend dat Priske voorlopig ‘gewoon’ aanblijft als hoofdtrainer, ondanks de hardnekkige geruchten over een ontslag en spanningen in zijn technische staf. De Deen reageerde dinsdagmiddag op de persconferentie fel op vragen over de geruchten die de afgelopen week rondgingen. Hij kreeg daarna de vraag of hij niet ‘bang’ is dat dit hele ‘riedeltje’ zich herhaalt als Feyenoord weer een paar keer niet wint. Priske lijkt er echter niet zo mee bezig te zijn. “Ik geef niet om jullie”, zo richtte hij zich tot de aanwezige journalisten. “Ik geef om Feyenoord, om de spelers, om de staf. En ik heb het al een aantal keer gezegd: we zijn niet blij met onze huidige positie in de Eredivisie. We zijn niet blij met de resultaten in de Eredivisie. Maar er zijn ook genoeg goede dingen aan de gang met de club en de spelersgroep”, zo klonk het.

LEES OOK: Pikant gerucht over Anis Hadj Moussa, Feyenoord neemt duidelijk standpunt in

Priske lovend over ontwikkeling

Feyenoord verzekerde zich dankzij de 3-0 overwinning op Bayern München van een ticket voor de tussenronde van de Champions League en strijdt op de laatste speeldag zelfs nog om een rechtstreeks startbewijs voor de achtste finales. Priske kijkt echter ook verder dan de Champions League. “Ik hoop dat jullie ook hebben gezien dat we genoeg goede wedstrijden hebben gespeeld in de Eredivisie. We hebben niet de resultaten kunnen behalen waar we misschien wel recht op hadden. Daar ligt onze uitdaging. Maar soms is het mijn taak om niet alleen naar de resultaten te kijken, maar ook naar de optredens en de ontwikkeling van het team en de club. Daarover ben ik erg positief”, aldus Priske.

De keuzeheer werd op de persconferentie vergezeld door Hadj Moussa. De Algerijn maakte afgelopen zomer na een sterk halfjaar bij Vitesse de overstap van Patro-Eisden naar Feyenoord. Hij beleefde een moeizame start in Rotterdam-Zuid, maar veroverde halverwege de eerste seizoenshelft al een basisplaats in het team van Priske. “Jullie kenden hem niet eens!”, zo klonk het. “Hij arriveerde afgelopen zomer en we zijn er als staf en spelers in geslaagd om jongens zoals Anis, maar ook Igor (Paixão, red.) de volgende stap te laten zetten in hun ontwikkeling. Read heeft veel minuten gemaakt in de Eredivisie. Er zijn veel goede dingen aan de gang.” Maar Priske weet ook dat het uiteindelijk vooral om één ding gaat: “Als je een topclub bent, word je beoordeeld op je resultaten. Dat is nou eenmaal zo en het is aan mij om daarmee te leren leven.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen waarschuwt Feyenoord: 'Dan is zijn rol uitgespeeld en is hij de volgende die het veld moet ruimen'

Valentijn Driessen voorziet dat een kopstuk van Feyenoord 'zijn hoofd in de strop steekt'.