Opstelling Feyenoord: Priske ziet basiskracht vlak voor aftrap uitvallen tegen Willem II

De opstelling van Feyenoord voor het uitduel met Willem II in de Eredivisie is bekend. Trainer Brian Priske voert ten opzichte van het met 1-4 gewonnen bekerduel tegen Rijnsburgse Boys vijf wijzigingen door. Onder meer , en keren zaterdagavond terug in de basis.

Priske kan in Tilburg nog altijd niet beschikken over middenvelders In-beom Hwang en zijn aanvoerder Quinten Timber. Daar staat tegenover dat Ayase Ueda voor het eerst sinds de nederlaag tegen Ajax op 30 oktober weer bij de wedstrijdselectie zit. De Japanse spits is eindelijk hersteld van de hamstringblessure waarmee hij destijds de strijd moest staken. Ueda begint tegen Willem II echter nog op de bank.

Justin Bijlow verdedigt zaterdagavond andermaal het doel van Feyenoord. Van de vier verdedigers die midweeks startten in het duel met Rijnsburgse Boys, behoudt alleen rechtsback Givairo Read zijn basisplaats. Het centrum wordt in Tilburg gevormd door Dávid Hancko en Gernot Trauner, terwijl Hugo Bueno zijn positie links achterin weer terug heeft. De rentree van het trio gaat ten koste van Thomas Beelen, Facundo González en Gijs Smal.

Op het middenveld kiest Priske net als tegen Rijnsburgse Boys voor Ramiz Zerrouki en Antoni Milambo, maar verdwijnt Gjivai Zechiël ten koste van Calvin Stengs uit de basiself. Voorin zien we één wijziging: Igor Paixão neemt de positie op de linkerflank weer over van Ibrahim Osman. Op rechts blijft Anis Hadj Moussa gehandhaafd, net als Santiago Giménez in de punt van de aanval.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Read, Trauner, Hancko , Beelen, Bueno; Milambo, Zerrouki, Stengs; Hadj Moussa, Giménez, Paixão

Update: Hancko is vlak voor de wedstrijd geblesseerd afgehaakt. De Slowaak wordt daarom vervangen door Thomas Beelen.

Wie wint de wedstrijd tussen Willem II en Feyenoord? Laden... 8.3% Willem II 75.2% Feyenoord 16.5% Gelijkspel 133 stemmen

