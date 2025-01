'Go Ahead vindt opvolger voor Ajax-target Edvardsen en bindt strijd aan met Heracles'

Go Ahead Eagles sorteert alvast voor op het mogelijke vertrek van naar Ajax. De Deventer Eredivisionist mengt zich volgens Voetbal International in de strijd om van De Graafschap. Ook bij Heracles Almelo staat de 21-jarige flankspeler hoog op het verlanglijstje.

Of Edvardsen De Adelaarshorst daadwerkelijk gaat verruilen voor de Johan Cruijff ArenA is vijf dagen voor het sluiten van de winterse transfermarkt nog maar de vraag. Volgens de laatste berichten twijfelt Ajax' technisch directeur Alex Kroes nog tussen het aantrekken van de Noor, óf het terughalen van de Portugees Carlos Forbs. Laatstgenoemde staat al onder contract in Amsterdam, maar is dit seizoen verhuurd aan Wolverhampton Wanderers. Mochten de stroeve onderhandelingen over een vervroegde terugkeer met de Wolves tot een goed einde worden gebracht, dan zou de momenteel met een gebroken sleutelbeen uitgeschakelde Raúl Moro (Real Valladolid) overigens óók nog de stap naar Amsterdam kunnen gaan maken.

Hoe het ook zij, Ajax is daarnaast in onderhandeling met Go Ahead Eagles om Edvardsen deze winter aan de selectie toe te voegen, zo bevestigde algemeen directeur Jan-Willem van Dop van de Deventenaren eerder deze donderdag tegenover RTV Oost. Vandaar dat de Eagles alvast naarstig op zoek zijn naar een vervanger. Volgens VI ziet de club in de andere kandidaten voor de linksbuitenpositie die de selectie van Paul Simonis nu herbergt 'geen eerste optie'.

In de zoektocht naar een nieuwe eerste keus is Go Ahead volgens het weekblad dus uitgekomen bij Van Gils (21). De geboren Amsterdammer is bezig aan zijn tweede seizoen bij De Graafschap, waarvoor hij deze jaargang in alle competities negentien keer in actie kwam. Daarin was de buitenspeler al goed voor acht doelpunten en ook nog eens twee assists. De prestaties van Van Gilst, wiens contract aan het einde van dit seizoen afloopt, zijn ook in Almelo opgemerkt. Heracles zou zelfs al een eerste bod hebben uitgebracht.

