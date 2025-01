Manchester United-verdediger moet rijbewijs inleveren na forse snelheidsovertreding

heeft een rijverbod van 56 dagen gekregen, zo veroordeelde de politierechtbank van Bolton woensdag. De verdediger van Manchester United moet daarnaast een boete van 1260 euro betalen voor een forse snelheidsovertreding.

In maart vorig jaar werd de 31-jarige stopper twee keer in drie dagen tijd betrapt op het overtreden van de maximale snelheid. In de buurt van Manchester, waar de maximumsnelheid 80 kilometer per uur is, tikte Maguire met zijn Range Rover een snelheid van 136 kilometer per uur aan. De overtreding van de verdediger vond twee dagen na de pijnlijke 1-3 thuisnederlaag tegen Manchester City plaats.

Twee dagen later was het opnieuw raak en werd de Engelsman betrapt op rijden met een te hoge snelheid. Begin oktober werd Maguire schuldig verklaard aan het misdrijf. De United-speler was woensdag zelf niet aanwezig in de rechtbank, maar liet wel een juridische vertegenwoordiger aanwezig zijn in Bolton.

