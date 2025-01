Van de Looi reageert op verontrustende berichten over band met assistent Krüzen

Heracles Almelo-trainer Erwin van de Looi reageert verbaasd op de geruchten dat hij niet of nauwelijks meer zou praten met zijn assistent Hendrie Krüzen. De oefenmeester geeft toe dat de twee lang niet altijd op één lijn zitten, maar doet de onthullingen van RTV Oost-journalist Bert van Losser af als 'onzin'.

Heracles staat momenteel op een vijftiende plaats in de Eredivisie. Het gelijkspel tegen directe concurrent Sparta in eigen huis van afgelopen weekend was dan ook teleurstellend. Van de Looi gaf voor de wedstrijd aan dat er gewonnen móést worden van Sparta Rotterdam. Achteraf kon hij blij zijn met de remise, want de Almeloërs hielden wonder boven wonder een punt over aan het duel met de Spartanen. De bezoekers uit Rotterdam waren gedurende de gehele wedstrijd een stuk beter.

In het programma De Oosttribune van RTV Oost werd na de zwakke wedstrijd tegen Sparta Rotterdam aan de bel getrokken: "Ik ben zo geschrokken van Heracles", begint presentator Van Losser: "Sparta Rotterdam was tachtig procent van de wedstrijd beter. Het publiek begon ook al te zingen van: Van de Looi rot op, Van de Looi rot op", weet de in het stadion aanwezige Van Losser. Tijmen van Wissing stelt hem vervolgens de vraag of Van de Looi de laan uitgestuurd moet worden: "Hendrie Krüzen (assistent-trainer) en Van de Looi praten niet met elkaar", reageert Van Losser. "Dat is het eerste waar Heracles nu aan moet werken. Of met elkaar door, of een keuze maken", stelt Van Losser.

Van de Looi verschaft duidelijkheid over band met Krüzen

Van de Looi komt voor de camera's van diezelfde omroep met een reactie: "Ik heb zelfs ergens gelezen dat we niet meer met elkaar spreken", zegt de trainer. "Dat verbaasde me, want het is natuurlijk onzin. Er is niets aan de hand." Van de Looi zegt dat er uiteraard weleens een verschil van inzicht bestaat binnen zijn staf: "Met de technische staf die er zit moet je dan proberen op één lijn te komen. We zijn het zeker niet altijd met elkaar eens, iedereen heeft zijn eigen ideeën. Dat geldt voor Hendrie, maar ook voor de rest van de staf. Daar discussieer je over, om zo tot de beste oplossing te komen." Van een verstoord contact is dan ook geen sprake, bezweert de trainer: "Als je wil discussiëren dan moet je met elkaar praten, dus dat we elkaar niet spreken is niet aan de orde. Je kunt beter tegen iemand praten dan over iemand", besluit Van de Looi.

