'Malacia mag vertrekken bij kwakkelend Man United: andere Europese grootmacht klopt al bij hem aan'

lijkt niet echt in de plannen voor te komen van Rúben Amorim, de nieuwe trainer van Manchester United. Bij de Engelse ploeg mag Malacia dan ook vertrekken. Een Europese topclub zou wel geïnteresseerd in de linksback zijn: Juventus.

Malacia kwam in 2022 over van Feyenoord, en kreeg in zijn eerste seizoen nog vrij veel speelminuten. Vervolgens moest hij door een blessure het gehele seizoen 2023/24 missen. Nu is de 25-jarige verdediger weer terug en fit, maar een echt vaste waarde lijkt hij niet te gaan worden in Manchester.

Medio 2026 loopt het contract af van Malacia bij The Red Devils, maar United wil al eerder van hem af. Het liefst scheiden de wegen van beide partijen al deze winter. Mogelijk wordt Juventus dan de nieuwe werkgever van de Nederlander. Zij zoeken een vervanger van Danilo, die definitief niet meer in de plannen voorkomt van De Oude Dame.

Volgens de Italiaanse journalist Mirko di Natale, zou Juventus Malacia mogelijk willen overnemen. Een transferbedrag lijkt de Italiaanse topclub niet willen uitgeven aan de Nederlander, maar Malacia zou een goede oplossing kunnen zijn voor een huurperiode tot aan het einde van het seizoen. Mocht de overstap rondkomen, zou dit volgens Di Natale pas aan het einde van de transferperiode gebeuren.

