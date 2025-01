Kenneth Perez laat Ajax vallen en voorspelt verrassende nummer 2 van Nederland

ziet AZ dit seizoen als tweede eindigen in de Eredivisie. De analist van ESPN zei twee maanden geleden nog dat Ajax de ‘absolute favoriet’ was om samen met PSV de Champions League in te gaan, maar geeft nu het voordeel van de twijfel aan AZ.

Met 45 punten uit 17 wedstrijden gaat PSV fier aan kop in de Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz is de torenhoge titelfavoriet, maar de strijd om de tweede plaats ligt wagenwijd open. Ajax (39 punten), FC Utrecht (36), Feyenoord (35), AZ (32) en FC Twente (31) bevinden zich binnen acht punten van elkaar.

Artikel gaat verder onder video

AZ staat momenteel vijfde en moet zaterdagavond op bezoek bij PSV. De ploeg van trainer Maarten Martens wist de laatste vijf competitieduels van 2024 te winnen en vond daardoor de weg omhoog. FC Utrecht stond enige tijd op de tweede plek, maar is door een minder sterk einde van de eerste seizoenshelft gezakt naar de derde plek. Volgens Perez heeft Utrecht zich met Sébastien Haller flink versterkt, maar is de tweede plek te hoog gegrepen.

LEES OOK: Kenneth Perez drie dagen na ‘gênant gebrabbel’ compleet uitgelachen

“Het is gevaarlijk om te denken: we hebben Haller, dus dat komt goed. Maar ze hebben de ploeg wel versterkt, hoe je het wendt of keert”, zegt Perez zaterdagavond bij De Eretribune. “Anthony Descotte, Noah Ohio en David Min hebben met z'n drieën zeven doelpunten gemaakt. Met Haller krijg je een ongelooflijke kwaliteitsimpuls.”

'AZ en FC Twente gaan FC Utrecht voorbij'

“Normaal gesproken zullen AZ en FC Twente hoger eindigen dan Utrecht”, voorspelt Perez. “Het zou ongelooflijk knap zijn als Utrecht gaat strijden om de tweede plek. Als ze vijfde worden is het al een knappe prestatie. Maar ze hebben zich nu versterkt en de concurrentie nog niet echt.” Presentator Jan Joost van Gangelen wil van Perez weten wie tweede wordt. Na even nadenken antwoordt de Deen: “AZ.” Collega-analist Marciano Vink gaat voor Ajax.

Wie eindigt volgens jou als tweede in de Eredivisie dit seizoen? Laden... 6.5% PSV 41.8% Ajax 6.9% FC Utrecht 33.2% Feyenoord 9.9% AZ 1.7% FC Twente 696 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax stelt eigen supporters teleur met reeks van tweets

Meerdere supporters van Ajax zijn niet blij met de socialmedia-afdeling van de club.