'Sevilla-verdediger gearresteerd op verdenking illegale gokpraktijken'

, een 22-jarige verdediger van Sevilla, is volgens Spaanse media gearresteerd op verdenking van illegale gokpraktijken. De Spaanse jeugdinternational zou in de laatste maanden van het voorbije seizoen argwaan hebben gewekt door in korte tijd een groot aantal gele kaarten te ontvangen.

El Confidencial schrijft dat het de autoriteiten opviel dat Salas in zijn laatste negen optredens in La Liga in het seizoen 2023/24 liefst zeven gele kaarten pakte, waarvan een aantal in de absolute slotfase van een wedstrijd. Dat zou de verdediger bewust hebben gedaan omdat mensen in zijn omgeving daar weddenschappen op zouden hebben afgesloten, die hen daardoor een flinke winst opleverden. De Nationale Politie zou onderzoek doen naar twee vrienden van Salas die op deze manier geld verdiend zouden hebben, waarbij niet uitgesloten wordt dat er meer personen betrokken zijn.

Salas zou dinsdag door de politie zijn gearresteerd en zijn meegenomen voor verhoor. Na het afleggen van een verklaring zou de speler weer op vrije voeten zijn gesteld en 'gewoon' deel hebben genomen aan de training van Sevilla.

De verdediger is momenteel een vaste waarde in het elftal van García Pimienta. Salas kwam afgelopen zaterdag nog 78 minuten in actie in het thuisduel met Valencia, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. Dit seizoen staat Salas op 'slechts' drie gele prenten in zestien officiële optredens voor zijn werkgever. Sevilla heeft zelf nog niet gereageerd op de berichtgeving van El Confidencial.

