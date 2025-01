Erwin Blank laat zich verrassen: wedstrijd na 1 minuut en 54 seconden stilgelegd

Scheidsrechter Erwin Blank heeft de wedstrijd tussen SC Cambuur en Excelsior vrijdagavond in Keuken Kampioen Divisie na nog geen twee minuten stilgelegd. Reden was de dichte mist in het Kooi Stadion in Leeuwarden.

Het duel tussen Cambuur en Excelsior werd vrijdagavond om 20.00 uur afgetrapt. De mist leek op dat moment nog niet enorm aanwezig in het stadion, waardoor Blank de wedstrijd in gang liet zetten door de spelers.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Henk de Jong staat voor vertrek bij SC Cambuur

Het weerbeeld sloeg vervolgens echter razendsnel om door de snelle mistontwikkeling. Blank kwam na 1 minuut en 54 seconden spelen tot de conclusie dat het zicht toch onvoldoende was en legde de wedstrijd vervolgens stil.

De onderbreking was vervolgens slechts van korte duur: slechts twee minuten nadat Blank het duel had stilgelegd, werd het duel alweer hervat.

Het weerbeeld sloeg razendsnel om bij SC Cambuur - Excelsior:

© ESPN

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Henk Spaan geeft bewierookte Ajax-speler een 4: 'Zijn spel schreeuwde om vervanging'

Henk Spaan deelt een zware onvoldoende uit na de bekernederlaag van Ajax tegen AZ.