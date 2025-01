'Leganés wil voormalig Feyenoord-goudhaantje als vervanger Haller'

Leganés hoopt zich na het vertrek van de bij FC Utrecht teruggekeerde te versterken met . De Belgische Nigeriaan staat sinds anderhalf jaar onder contract bij Rangers FC, maar kennen we in Nederland nog goed van zijn avonturen bij NAC Breda, FC Utrecht, Heracles Almelo en bovenal Feyenoord.

Dessers werd in het seizoen 2021/22 door Feyenoord gehuurd van KRC Genk en was vooral in Europees verband zeer succesvol. De spits maakte er maar liefst tien in het toernooi om de Conference League, dat dat seizoen voor het eerst gespeeld werd. Feyenoord reikte tot de finale in Tirana, maar moest daarin het hoofd buigen voor het AS Roma van toenmalig trainer José Mourinho. Dessers vertrok aan het einde van het seizoen naar het Italiaanse Cremonese en verkaste een jaar later naar Rangers.

De voorbije weken is Dessers zijn basisplaats bij de Schotse topclub kwijtgeraakt. De aanvaller kwam sinds 4 december 2024, toen hij twee keer scoorde in een met 6-0 gewonnen thuisduel met Kilmarnock FC, niet meer tot scoren voor zijn huidige werkgever. Een overstap naar Spanje zou dus uitkomst kunnen brengen: volgens transferjournalist Matteo Moretto van Relevo heeft Leganés zich inmiddels gemeld bij Rangers om Dessers naar LaLiga te halen.

Haller beleefde een weinig succesvol halfjaar bij Leganés, dat op dit moment zestiende staat in de Spaanse competitie. De Ivoriaan kwam in negen officiële duels voor de club niet één keer tot scoren en wordt door zijn eigenlijke werkgever Borussia Dortmund de tweede helft van het seizoen verhuurd aan FC Utrecht. Afgelopen zondag beleefde Haller een succesvolle rentree namens de Domstedelingen: vlak nadat de spits als invaller in het veld was gekomen boog de ploeg van Ron Jans een 1-0 achterstand om in een 1-2 uitoverwinning op Feyenoord.