Conference League-goudhaantje van Feyenoord blikt terug: 'Waarschijnlijk de mooiste wedstrijd van mijn leven'

noemt de heenwedstrijd in de halve finale van de Conference League, die hij met Feyenoord tegen Olympique Marseille speelde, 'waarschijnlijk de mooiste wedstrijd van mijn loopbaan tot nu toe'. De Nigeriaan met Belgische roots, die momenteel onder contract staat bij Rangers FC in Schotland, was in het seizoen 2021/22 van instrumentale waarde voor het elftal van Arne Slot dat tot de allereerste finale van het derde Europese clubtoernooi wist te reiken.

De inmiddels 29-jarige Dessers blikt in gesprek met ESPN terug op de tweedstrijd met Marseille. In de heenwedstrijd zette hij Feyenoord binnen twintig minuten op voorsprong, waarna Luis Sinisterra luttele minuten later de 2-0 liet aantekenen. De Franse bezoekers kwamen nog voor rust via Bamba Dieng en Gerson terug tot 2-2, maar direct na de thee zette Dessers de 3-2 eindstand op het bord. Dat was bovendien zijn tiende treffer in de Conference League dat seizoen, waarmee hij zich topscorer van het toernooi mocht noemen.

"Ik scoorde twee keer, achteraf waren dat de doelpunten waardoor we naar de finale gingen", zegt Dessers bijna twee jaar later. Een week na de 3-2 zege maakte Feyenoord het karwei in het Stade Vélodrome immers af door L'OM op een 0-0 gelijkspel te houden. "Dus: waarschijnlijk was dit de mooiste wedstrijd van mijn loopbaan tot nu toe. Er zijn zoveel goede voetballers op de wereld, maar hoeveel kunnen er zeggen dat ze een Europese finale hebben gespeeld?", vervolgt de spits. "En ik werd topscorer, dat zijn de dingen moet je koesteren en dat maakt me echt trots."

Dessers kon in de finale in Tirana niet voorkomen dat Feyenoord naast de allereerste editie van de Conference League greep. Door een doelpunt van Nicolò Zaniolo zegevierde het AS Roma van toenmalig trainer José Mourinho met 1-0. Daarmee kwam direct ook een einde aan het Rotterdamse avontuur van Dessers, die voor een seizoen werd gehuurd van het Belgische KRC Genk. Die club verkocht hem vervolgens aan het Italiaanse Cremonese, waarna hij afgelopen zomer neerstreek in Schotland. Namens Rangers was Dessers dit seizoen in veertig wedstrijden in alle competities zestien keer trefzeker en leverde hij zeven keer de assist bij een treffer van een teamgenoot.