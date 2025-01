Teruglezen: zo verliep de loting voor de kwartfinale van de KNVB Beker

Donderdag resteerden nog twee achtste finales. Heracles Almelo, dat het in de Eredivisie lastig heeft, had op De Vijverberg weinig moeite met De Graafschap: 0-2. De grootste stunt van de ronde vond daarna plaats in Katwijk, waar op Quick Boys op spectaculaire wijze afrekende met het sc Heerenveen van Robin van Persie. De Friezen bogen een 1-0 achterstand nog wel om in een 1-2 voorsprong, maar nadat Van Persie tien minuten voor tijd een keeperswissel (Andries Noppert voor Mickey van der Hart) doorvoerde ging het alsnog mis. Noppert veroorzaakte eerst de strafschop waaruit Milan Zonneveld vlak voor tijd gelijkmaakte, waarna de doelman zich in de verlenging verkeek op een voorzet en daarmee Levi van Duijn in staat stelde de beslissende 3-2 binnen te koppen.