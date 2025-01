Liverpool dankt invaller Núñez en wint in extremis van Brentford

Liverpool heeft zaterdagmiddag met 0-2 gewonnen op bezoek bij Brentford. Lange tijd leek het erop dat het duel in 0-0 zou eindigen, maar in extremis was het de ingevallen spits Darwin Núñez die tweemaal trefzeker was voor de ploeg van Arne Slot.

De wedstrijd begon gelijkopgaand, met pogingen voor zowel Brentford als Liverpool. Zo waren er in de openingsfase enkele mogelijkheden van Brentford-aanvaller Bryan Mbeumo, die onder meer een rollertje produceerde. Daar zette Liverpool een kans van Ryan Gravenberch tegenover, die een geplaatst schot gekeerd zag worden door landgenoot Mark Flekken.

Naarmate de wedstrijd vorderde nam het elftal van Slot de touwtjes wel wat meer in handen en kreeg het meerdere mogelijkheden op de openingstreffer. Zo werd een schot van Dominik Szoboszlai gekraakt en mikte Trent Alexander-Arnold naast. De grootste kans voor rust kwam op naam van de bedrijvige Szoboszlai. De Hongaar zag zijn kans schoon om te schieten en zag zijn uithaal uiteen spatten op de lat. Niet veel later kreeg ook Cody Gakpo nog een grote mogelijkheid na een heerlijke aanval. Mohamed Salah gaf de bal laag voor op de buitenspeler, maar die produceerde vervolgens een slap rollertje dat naast ging.

Na rust hield Liverpool de druk er vol op bij Brentford. Gakpo kreeg daarbij na enkele minuten een dot van een kans. Uit een moeilijke hoek stuitte hij op Flekken. The Reds bleven op jacht gaan naar de openingstreffer en zagen een vlijmscherpe counter na 53 minuten stranden in schoonheid. De ploeg van Slot kwam eruit en speelde op een gegeven moment Gakpo aan, die op zijn beurt de vrijstaande Salah aanspeelde. Het schot van de Egyptenaar werd echter gekraakt door Keane Lewis-Potter.

Hoewel Brentford zich vervolgens iets vaker meldde, was toch de grootste kans voor Liverpool. Na 63 minuten vuurde Diaz een schot af op Mark Flekken. De Nederlander kan ternauwernood redding brengen en duwt de bal richting de zijkant van de zestien. Daar duikt vervolgen diezelfde Diaz op, die na contact met Flekken, zo leek het, na de grond gaat. De VAR nam het moment onder de loep, maar vond dat er geen sprake was van contact. Wel een hachelijk moment voor Flekken, die daar goed wegkomt.

Brentford wordt brutaler

Op driekwart van de wedstrijd toonde de thuisploeg iets meer initiatief en begon het zich aanvallend flink te roeren. Sterker nog, Liverpool-doelman Alisson Becker moest meermaals redding brengen. Eerst op een dwarrelbal en een schot van Mbeumo, vervolgens op een schotje van invaller Kevin Schade. Niet veel later kwamen The Bees er gevaarlijk uit via Yoane Wissa, die de bal voorgaf op Mbeumo. De Kameroener kopte de bal in de handen van Alisson.

Invaller Núñez vertolkt heldenrol

Het duel leek lange tijd in 0-0 te eindigen, maar in extremis was daar de ingevallen Darwin Núñez. Bij het ingaan van de vier minuten blessuretijd kreeg de spits de bal in twee instanties van Trent Alexander-Arnold. De Uruguayaan tikte eenvoudig binnen: 0-1. Het verzet van Brentford was daarmee gebroken en na een vlijmscherpe aanval werd het ook 0-2 voor de bezoekers. De ingevallen Harvey Elliott legde in de zestien af op Núñez, die hard raak schoot. Daarmee herstelde Liverpool zich van het teleurstellende gelijkspel op bezoek bij Nottingham Forest.