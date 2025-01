Prachtige uitverkiezing voor Virgil van Dijk, ook andere speler van Arne Slot 'in de prijzen'

EA Sports heeft het Team van het Jaar bekendgemaakt. In het beste elftal van het afgelopen kalenderjaar (2024) vinden we terug. Ook , de rechtsbuiten van Liverpool, maakt deel uit van het team dat in FC25 flinke boosts ontvangt.

Elk jaar in januari komt het TOTY uit, een elftal aan spelers die door de fans van voetbalgame EAFC zijn uitverkozen. Deze spelers krijgen in het voetbalspel een stuk sterkere items, die je in pakjes kunt krijgen en waarmee je ook kunt spelen.

Artikel gaat verder onder video

De verdediging bestaat uit doelman Emiliano Martinez (Aston Villa en Argentinië), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen en Spanje), William Saliba (Arsenal en Frankrijk), Virgil van Dijk (Liverpool en Nederland) en Dani Carvajal (Real Madrid en Spanje). Martinez pakte met zijn thuisland de Copa América, terwijl de Spanjaarden in de achterhoede beslag legden op de Europese titel. Voor Carvajal was het een extra speciaal jaar: hij scoorde ook een doelpunt in de Champions League-finale, die door zijn club Real Madrid werd gewonnen. Grimaldo was bij Bayer Leverkusen, dat ongeslagen bleef in de Bundesliga en de dubbel pakte, goed voor vele assists. Saliba en Van Dijk toonden het hele jaar aan centrale verdedigers van wereldklasse te zijn. Voor de Nederlander is het overigens de derde keer dat hij in het TOTY verschijnt.

LEES OOK: Feyenoord-fan treedt in voetsporen van Liverpool-supporters met komische Europese flater

Op het middenveld vinden we Rodri (Manchester City en Spanje), Jude Bellingham (Real Madrid en Engeland) en Cole Palmer (Chelsea en Engeland) terug. De verdedigende middenvelder van de drie is een sleutelfiguur voor Pep Guardiola, pakte in Manchester de titel en genoot ook van nationaal succes. Bellingham verloor in de EK-finale van Spanje, maar legde wel beslag op de La Liga-trofee en de Champions League-beker, met een bijdrage van veel doelpunten. Palmer eindigde het seizoen zonder prijzen, maar kende zijn definitieve doorbraak en brengt Chelsea bijna in zijn eentje terug naar de top.

In de aanval zien we drie grote namen, met toch wel een verrassing. Mohamed Salah (Liverpool en Egypte) en Vinicius Junior (Real Madrid en Brazilië) kenden weer topjaren, maar de afgelopen twaalf maanden van Kylian Mbappé stonden in het teken van veel ups en downs. Waar Salah veel doelpunten en assists voor rekening nam en Vinicius De Koninklijke opnieuw naar Champions League-winst (en de La Liga-titel) loodste, was het voor Mbappé een minder jaar. In Madrid overtuigde hij niet gelijk, terwijl hij met Frankrijk een belabberd EK speelde.