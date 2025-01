Feyenoord-fan treedt in voetsporen van Liverpool-supporters met komische Europese flater

Feyenoord speelt op 29 januari in de Champions League tegen het Franse LOSC Lille. Een goedgemutste fan van de Rotterdammers stuurde een positief bericht naar de burgemeester van Lille, maar bleek daarbij een fout te hebben gemaakt. Hij kreeg namelijk reactie uit België.

De fan had per ongeluk een mail gestuurd naar de burgemeester van het Belgische Lille. Dat ligt vlak bij Turnhout en de Nederlandse grens, ten oosten van Antwerpen. In plaats van een Franse reactie op de mail, waarmee de Feyenoord-fan hoopte meer informatie over de kaartverkoop van het Champions League-duel te verkrijgen, kreeg hij als doodleuk antwoord van de Belgische burgemeester: "Ons Lille ligt in de Kempen en is 17.000 inwoners groot. We hebben wel een mooi stadion en mooie reeksen, maar toch niet van het niveau Feyenoord. We spreken wel Nederlands, natuurlijk, die van Rijsel (Nederlandse naam van Lille, red.) slechts Frans. Altijd welkom uiteraard!"

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Topscorer van Feyenoord zet een punt achter loopbaan, nadat hij 2,5 jaar geen wedstrijd meer had gespeeld

De Feyenoord-supporter was zeer verbaasd dat hij een Nederlandse reactie had ontvangen. In de toekomst wil hij het Belgische Lille wel eens bezoeken. De man van Het Legioen kon er wel om lachen en deelde zijn flater op X. Overigens is hij zeker niet de eerste die dit overkomt: deze fout wordt vaker gemaakt. Zo troffen Liverpool-fans in 2010 een stadion aan in 'Lille', maar vonden dit toch wat klein.

Dacht stuur de burgemeester van Lille even een mail om er een beetje vaart achter te zetten om ons gastvrij te ontvangen, blijk ik de verkeerde burgemeester van Lille te hebben gemaild🙈😅 pic.twitter.com/m0e6JGdeNz — Roeland van Meerveld (@RvM1908) January 11, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang stuurt berichtje na goal tegen Feyenoord: 'Dat het geen disrespect naar mij toe was'

Noa Lang zocht na zijn opvallende doelpuntenviering bij PSV - Feyenoord contact met een oud-speler van de Rotterdammers.