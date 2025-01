‘Dappere Slot laat gouden aanraking weer zien’

Hoewel Liverpool dinsdagavond niet wist te winnen op bezoek bij Premier League-verrassing Nottingham Forest, maakte Arne Slot wel indruk. Met twee gouden wissels redde de oefenmeester een punt voor zijn ploeg, wat ook de Engelse pers niet is ontgaan.

Liverpool had het lastig op bezoek bij Forest (1-1) en keek lange tijd tegen een 1-0 achterstand aan. In de tweede helft bracht Slot Konstantinos Tsimikas en Diogo Jota binnen de lijnen, waarna laatstgenoemde binnen 22 seconden scoorde op aangeven van eerstgenoemde. “Toen het erop leek dat niets zou gaan lukken voor Liverpool, richtte Slot zich halverwege de eerste helft tot zijn wissels. Daarmee liet hij zijn ogenschijnlijk gouden aanraking weer zien”, schrijft The Guardian.

Slot haalde Ibrahima Konaté van het veld voor Jota en schoof Gravenberch naar de achterhoede. “Een dappere wijziging”, vindt de Mirror. “Het liet ook zien wat velen al lange tijd dachten. The Reds zijn op aanvallend vlak een stuk effectiever als Jota in de spits staat. Hem fit en in vorm houden zal in de toekomst de sleutel van succes zijn.”

Van This is Anfield krijgt Slot een acht voor zijn optreden tegen Nottingham Forest. “De 1-0 nederlaag tegen Forest in eigen huis in september zat Slot duidelijk dwars, dus was hij uit op wraak. Het was een van de grootste wedstrijden voor Liverpool tot nu toe onder zijn leiding, maar hij kreeg maar gemengde prestaties uit zijn elftal. Wel maakte hij zeer doortastende en bepalende wissels.”

