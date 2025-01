Nottingham Forest-fans richten zich tijdens wedstrijd op ludieke wijze tot Arne Slot

De supporters van Nottingham Forest hebben zich in de wedstrijd tegen Liverpool (1-1) dinsdagavond met een liedje gericht tot Arne Slot. De fans van de thuisclub stelden in zang dat ze ‘in het hoofd’ van de trainer van de tegenstander zaten.

Liverpool beleefde dinsdagavond een frustrerende avond op bezoek bij Nottingham Forest. Hoewel de koploper van de Premier League het gros van de kansen had, was het de verrassende nummer twee die via Chris Wood al vroeg in het duel op voorsprong kwam. Na ruim een uur spelen was het Diogo Jota die de eindstand op het bord zette.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Arne Slot ziet toptarget Liverpool naar Premier League-rivaal verkassen'

Voor Slot was het de tweede keer dit seizoen dat hij niet wist te winnen van Forest. In september was de stuntploeg van Nuno Espírito Santo met 0-1 te sterk op Anfield, tot dusver de enige nederlaag van Liverpool in de competitie. Ook in Nottingham pakte de koploper dus maar een punt, iets wat Slot duidelijk dwarszit.

LEES OOK: Bilal Ould-Chikh vastberaden om Mohamed Salah in te halen

Ook de fans van Nottingham hadden dat door, dus besloten ze dit er zowel tijdens als na de wedstrijd bij Slot in te wrijven. “We’re in your head, in your head! Arne, Arne, Arne – ne – ne!”, klonk het luid vanaf de tribunes van City Ground, op de melodie van het nummer Zombie van The Cranberries.

Forest fans chant towards Arne Slot 🤣



“We’re in your head, in your head, ARNE ARNE ARNE ARNE” pic.twitter.com/isdxyRRKu3 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) January 14, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kampioen in je eerste seizoen: hoe speciaal zou huzarenstukje Slot zijn?

Het is nog lang niet zeker, maar de kans is toch aardig groot dat Arne Slot de titel gaat pakken in zijn eerste seizoen bij Liverpool.