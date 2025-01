De laatste keer dat Manchester United won bij Liverpool stond er ook een Nederlander langs de lijn

Liverpool speelt zondagavond op Anfield tegen Manchester United en is vanzelfsprekend de grote favoriet voor de winst. Dat heeft niet alleen te maken met de uitstekende vorm van de ploeg van trainer Arne Slot en de belabberde reeks van de formatie van coach Rúben Amorim, maar ook met de recente onderlinge historie op Anfield. De laatste keer dat Manchester United wist te winnen in het hol van de leeuw, is bijna negen jaar geleden.

Er wordt bij Liverpool reikhalzend uitgekeken naar de ontmoeting met Manchester United. En dat is natuurlijk niet meer dan logisch als je naar de recente vorm van beide ploegen kijkt. Er staat dit seizoen vooralsnog geen maat op Liverpool, dat zowel in de Premier League als Champions League aan de leiding gaat. De formatie van Slot kan zondagavond een nieuwe stap zetten richting de landstitel, nadat eerste achtervolger Arsenal op bezoek bij Brighton & Hove Albion niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel. Liverpool kan de voorsprong daardoor vergroten tot acht punten.

Manchester United moet van goeden huize komen, wil het voorkomen dat Liverpool een grote slag slaat in de titelstrijd. De club zette eind oktober Erik ten Hag op straat en hoopte met Amorim als nieuwe hoofdtrainer de weg omhoog in te zetten, maar dat is vooralsnog niet gelukt. De laatste drie competitiewedstrijden tegen Bournemouth, Wolverhampton Wanderers en Newcastle United gingen allemaal verloren. Manchester United kwam in die wedstrijden niet tot scoren en vindt zich nog altijd terug op de veertiende plaats, met al veertien punten minder dan nummer vier Chelsea en slechts zeven meer dan nummer achttien Ipswich Town.

Laatste zege United bijna negen jaar geleden

Alle hens aan dek dus bij Manchester United, dat echter heel weinig vertrouwen kan putten uit de onderlinge historie met Liverpool op Anfield. Van de laatste negen onderlinge ontmoetingen in alle competities eindigden er vijf in een overwinning voor de thuisploeg, vier bleven er onbeslist. Op 5 maart 2023 won Liverpool nog met liefst 7-0 van de grote rivaal en de achterban durft bijna twee jaar later te dromen van opnieuw zo’n grote uitslag. Voor de laatste zege van Manchester United bij The Reds moeten we terug naar 17 januari 2016, toen de ploeg van toenmalig trainer Louis van Gaal dankzij een treffer van Wayne Rooney met 0-1 won.

Bij zowel Liverpool als Manchester United verschenen enkele bekende namen binnen de lijnen. Jordan Henderson, de huidige aanvoerder van Ajax, was destijds captain van Liverpool en wist zich omringd door spelers zoals James Milner, Emre Can, Adam Lallana en Roberto Firmino. Bij Manchester United had Daley Blind een basisplaats en maakte Memphis Depay twintig minuten voor tijd als invaller zijn opwachting. Liverpool eindigde dat seizoen op de achtste plaats. Manchester United behaalde hetzelfde puntenaantal als Manchester City (66), maar had een (veel) minder doelsaldo en moest daardoor genoegen nemen met de vijfde plek.

Laatste tien onderlinge ontmoetingen op Anfield

17 december 2023: Liverpool - Manchester United 0-0

5 maart 2023: Liverpool - Manchester United 7-0

19 april 2022: Liverpool - Manchester United 4-0

17 januari 2021: Liverpool - Manchester United 0-0

19 januari 2020: Liverpool - Manchester United 2-0

16 december 2018: Liverpool - Manchester United 3-1

14 oktober 2017: Liverpool - Manchester United 0-0

17 oktober 2016: Liverpool - Manchester United 0-0

10 maart 2016: Liverpool - Manchester United 2-0

17 januari 2016: Liverpool - Manchester United 0-1

