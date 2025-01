Vermoedelijke opstellingen Liverpool – Man United: Nederlander verliest basisplaats

Liverpool en Manchester United ontmoeten elkaar zondagmiddag voor de tweede Northwest Derby van het Premier League-seizoen. Op Old Trafford was de ploeg van Arne Slot met 0-3 te sterk voor de aartsrivaal, destijds onder leiding van Erik ten Hag. Onder nieuwe trainer Ruben Amorim mag de nummer veertien van de Premier League dit weekend proberen op Anfield een resultaat te boeken.

Liverpool gaat als een speer in de Premier League. De verwachting van The Guardian is dan ook dat Slot niet al te veel wijzigingen zal doorvoeren voor de wedstrijd tegen Manchester United. De oefenmeester gaf zelf ook al aan niet van plan te zijn spelers te gaan sparen. In totaal voorspelt de krant twee wissels ten opzichte van de uitwedstrijd tegen West Ham United (0-5).

De eerste wijziging zal plaatsvinden in het hart van de verdediging. Joe Gomez moest zich in Londen namelijk in de eerste helft al laten wisselen met een blessure en is zondag zodoende niet inzetbaar. Doordat Ibrahima Konaté eveneens met een blessure kampt, zal Slot centraal moeten kiezen voor zijn derde keuze: Jarell Quansah. Op het middenveld keert Dominik Szoboszlai terug in het elftal. De Hongaar moest de vorige wedstrijd overslaan wegens een schorsing. Daardoor zal Curtis Jones naar verwachting op de bank belanden. De Nederlanders van Liverpool, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo, worden allen aan de aftrap verwacht.

Bij tegenstander Manchester United loopt het dit seizoen totaal niet. De gevallen topclub staat op een teleurstellende veertiende plek en zette eerder deze voetbaljaargang Ten Hag al op straat. Onder zijn opvolger Amorim gaat het nog niet veel beter. Manchester United verloor maandag in eigen huis met 0-2 van Newcastle United, wat de vierde nederlaag op rij in alle competities betekende.

Hoewel Man United in de eerste helft van het veld werd geveegd door Newcastle, is de verwachting dat Amorim zijn ploeg op slechts drie plekken zal wijzigen. Het meest voor de hand liggende slachtoffer is Joshua Zirkzee, die afgelopen week al na een halfuur naar de kant werd gehaald. Bruno Fernandes, die terugkeert van een schorsing, neemt waarschijnlijk zijn plek weer in. De krant verwacht ook dat Amorim zijn hele defensieve blok op het middenveld vervangt. Dat betekent dat Casemiro en Christian Eriksen op de bank moeten plaatsnemen, met basisplaatsen voor Manuel Ugarte en Kobbie Mainoo. Voormalig Ajacieden Matthijs de Ligt, André Onana en Noussair Mazraoui starten vermoedelijk wel aan de aftrap.

Vermoedelijke opstelling Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Díaz, Gakpo.

Vermoedelijke opstelling Man United

Onana; De Ligt, Maguire, Martínez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot; Diallo, Højlund, Fernandes.

Wat verwacht jij van Liverpool - Manchester United? Laden... 91.2% Winst Liverpool 4.5% Gelijkspel 4.3% Winst Manchester United 1156 stemmen

